بطء أشغال التهيئة الحضرية يزعج ساكنة الزراردة

استبشر سكان الجماعة الترابية الزراردة، الواقعة بإقليم تازة، خيرا بمشروع التهيئة الحضرية الذي سيرفع بعض التهميش عنها، لكن تقدم الأشغال بوتيرة بطيئة حوّل ذلك إلى مصدر إزعاج وامتعاض لدى السكان.

ومنذ حوالي ثلاثة أشهر، شرعت الآليات في أشغال توسيع وتهيئة الطرق وتصريف مياه الأمطار في الجماعة، وإلى حدود اليوم لم تكتمل غالبية هذه الأشغال بسبب بطء تنفيذها.

ويضم برنامج التأهيل الحضري لجماعة الزراردة، توسيع وتعبيد الطرق، وتهيئة الرصيف، وتصريف مياه الأمطار، والإنارة العمومية، إضافة إلى التشجير وتهيئة وتجهيز المساحات الخضراء وفضاءات ألعاب الأطفال.

ويتم تنفيذ هذا البرنامج في إطار شراكة تجمع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمالة إقليم تازة، وجماعة الزراردة، والمديرية الإقليمية للسكنى وسياسة المدينة بتازة، وشركة العمران فاس-مكناس.

وتبلغ تكلفة أشغال برنامج التأهيل الحضري لجماعة الزراردة حوالي 6,9 ملايين درهم، أي ما يعادل 690 مليون سنتيم، ومن المفروض أن تستمر مدة إنجازه حوالي عشرة أشهر.

وأفاد عدد من السكان بأن أشغال التهيئة الحضرية تعرف تعثرا كبيرا ولجوء إلى الترقيع في أغلب الأحيان، على غرار أشغال توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 5407 التي تربط جماعة الزراردة بالجماعات المجاورة.