أشهر بائع نقانق بالرباط

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‫تعليقات الزوار

5
  • jaloul
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 14:05

    ربما نيتك صادقة لا كن النية لا تنفع عندما يمرض الانسان ولخير دليل لمسك المتوالي لنقانق وتعريضها للهواء طوال النها ر خير دليل ياشعبي العزيز من اراد ان يطول الله في عمره وصحته فلايضعف امام اكل الشوارع ارجوووووكم

    10
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  • british
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 14:14

    القناعة و الإيمان بالله و الحمد ووالشكر على رزقه و نعمه و كرمه و جوده

    6
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  • rachid de laayoune
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 14:14

    ماشاء الله. الله يبارك لك اخي الكريم لقمة العيش في إطار الحلال لا عيب ان تكون جزارا او عطارا… المهم الاخلاص في العمل وكسب درهم الحلال

    11
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  • محمد فوغال
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 14:18

    كلام نابع من القلب… إنسان كايحس بالمسؤولية أمام الخالق قبل المخلوق…. قلااااااال بحال هاذ الناس…. و نهار ينقارضو…. و سلام على المرسلين
    الله إكثر من امثالك و يكثر رزقك

    10
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  • amin
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 14:36

    ما كاين غير لهبيل الذي يأكل الصوصيك من برا
    معلوم أن أي صوصين لذيذ الا و فيه ا فيه من المواد المشبوهة من ملونات الخ..
    ردوا بالكم و كولوا في ديوركم أو على الأقل لحم قطبان ماشي كفتة و باقايا المصارن و الويل لكحل

    0
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