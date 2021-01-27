أشهر بائع نقانق بالرباط

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تعليقات الزوار5
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ربما نيتك صادقة لا كن النية لا تنفع عندما يمرض الانسان ولخير دليل لمسك المتوالي لنقانق وتعريضها للهواء طوال النها ر خير دليل ياشعبي العزيز من اراد ان يطول الله في عمره وصحته فلايضعف امام اكل الشوارع ارجوووووكم
القناعة و الإيمان بالله و الحمد ووالشكر على رزقه و نعمه و كرمه و جوده
ماشاء الله. الله يبارك لك اخي الكريم لقمة العيش في إطار الحلال لا عيب ان تكون جزارا او عطارا… المهم الاخلاص في العمل وكسب درهم الحلال
كلام نابع من القلب… إنسان كايحس بالمسؤولية أمام الخالق قبل المخلوق…. قلااااااال بحال هاذ الناس…. و نهار ينقارضو…. و سلام على المرسلين
الله إكثر من امثالك و يكثر رزقك
ما كاين غير لهبيل الذي يأكل الصوصيك من برا
معلوم أن أي صوصين لذيذ الا و فيه ا فيه من المواد المشبوهة من ملونات الخ..
ردوا بالكم و كولوا في ديوركم أو على الأقل لحم قطبان ماشي كفتة و باقايا المصارن و الويل لكحل