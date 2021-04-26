هسبريس سوشيال فيديو أصابع المستقبل لمدمني الألعاب الإثنين 26 أبريل 2021 - 22:15 إذا كنت من مدمني الألعاب الإلكترونية وتمضي ساعات طويلة في اللعب.. فاحذر، أصابعك قد تتحول إلى هذا الشكل! </div> ألعاب الكترونية الإدمان التكنولوجيا لعب النشرة الإخبارية اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا اشترك يرجى التحقق من البريد الإلكتروني لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك. لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.> أضف تعليقك إلغاء الردالاسم * البريد الإلكتروني * التعليق من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم. 24 ساعة 21:22 النصب عبر الأنترنيت يوقع بشاب في يد الشرطة 20:41 حركة القبائل تنفي التخطيط لهجمات في الجزائر 20:26 الأمن يحقق في هجرة سرية جماعية بالفنيدق 19:21 منظمة الصحة: الوضع في الهند أكثر من مؤلم 18:52 انقلاب سيارة ينهي حياة شاب نواحي البروج 18:34 القوة العمومية تحجز على فندق برلماني بمراكش 17:13 تفاصيل الملقحين والمصابين بـ"كوفيد" بالمغرب 16:19 السلطة تطارد المقاهي المتنقلة بالدار البيضاء 15:17 الدفاع الجديدي يرفض رحيل المدرب بنشيخة 14:18 الناقلون السياحيون يحتجون على شركات التأمين 13:49 الصراع يشتد بين "النهضة" والرئيس في تونس 13:21 مناصب المسؤولية الأمنية تعرف تعيينات جديدة صوت وصورة صوت وصورة الإثنين 26 أبريل 2021 - 22:00 بدون تعليك: المغاربة والتجربة صوت وصورة الإثنين 26 أبريل 2021 - 19:00 6 سال الطبيب: مشاكل المعدة صوت وصورة الإثنين 26 أبريل 2021 - 17:30 معرض "أجيو تسمعونا" للصم صوت وصورة الإثنين 26 أبريل 2021 - 17:00 5 منازل الروح: سلامة الصدر نعمة صوت وصورة الإثنين 26 أبريل 2021 - 14:00 11 منابع الإيمان: الحور العين صوت وصورة الإثنين 26 أبريل 2021 - 12:33 24 إسبانيا وزعيم البوليساريو
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من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.