أصحاب الطاكسيات الكبيرة يفرضون زيادات بالبيضاء

يواصل سائقون سيارات الأجرة الكبيرة فرض زيادات في سعر الرحلات داخل المدار الحضري لمدينة الدار البيضاء، بنسبة تتراوح ما بين 17 و33 في المائة مقارنة مع الأسعار المقننة بمقتضي قرار لولاية الدار البيضاء.
وتتراوح أسعار الرحلات بمدينة الدار البيضاء ما بين 7 و8 دراهم، وتصل أحيانا إلى عشرة دراهم، وهو ما اعتبره المواطنون خرقا قانونيا يستوجب تدخلا مستعجلا من طرف عناصر الشرطة الإدارية وسلطات عمالات العاصمة الاقتصادية.
وحدد القرار العاملي تسعيرة الرحلات لسيارات الأجرة من الحجم الكبير في 4.5 دراهم بالنسبة للرحلات التي تقل مسافتها عن خمسة كيلومترات، وخمسة دراهم بالنسبة للرحلات التي تتراوح مسافتها ما بين خمسة و10 كيلومترات، و6.5 دراهم فيما يخص الرحلات التي تزيد مسافتها عن عشرة كيلومترات.
وقال سمير فارابي، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إن قطاع سيارات الأجرة ونقل الأفراد داخل الوسط الحضري يستوجب وضع إطار قانوني ملزم لأصحاب السيارات لضمان حقوق الزبناء عبر تطبيقهم لتعريفات قانونية واضحة، وتأمين حقوق السائقين حاملي البطائق المهنية، من خلال تنظيم العلاقة التي تربطهم بالمستثمرين في مجال سيارات الأجرة (أصحاب الشكارة).
وأوضح نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للنقل أن الطلب المتزايد على وسائل النقل داخل المجال الحضري بكبريات المدن، وعلى رأسها الدار البيضاء، أصبح يستدعي تشجيع الاستثمار في هذا المجال، من خلال تشجيع الشركات والسائقين المهنيين على توظيف التطبيقات الذكية بشكل واسع، وهو ما من شأنه المساهمة في خفض استخدام السيارات الخاصة من طرف المواطنين، وبالتالي تقليص حدة الاكتظاظ التي تعاني منها شوارع العاصمة الاقتصادية.
المشكلة ليست في التاكسيات.
بل في الداخلية ووزارة النقل التي تفرض اربعة مقاعد للطاكسيات وتسمح بحمل المئات في حافلة النقل الحضري والترامواي.
علاش خرق هادوك ناس كيتحربو على طرف ديال الخبز الدولة لي ماعندها سوق دارت ليهم المشكل ولقاو الحل في جيوبكم اذن التنديد والشكوى تكون على لي دار المشكل و كيصدر قرارات غير قابلة للتنفيد شكيو للملك لي ماعجبكومش الحال مين شوهتو الشروق يك هو امير المؤمنين اما الحكومة الفاشلة فا راكو عيتو من البكاء بلا ميسمعكم حد يك حنا الشعب الوحيد لي كورونا كتنعس بالنهار وتفيق بالليل
التسعيرة على حسب الجهات داخل الدار البيضاء ونواحي.
من مدينة الرحمة (مشروع)اتجاه اولفى 5 ركاب 7دراهم
من مدينة الرحمة(مشروع)اتجاه الحي الحسني 5 ركاب 8دراهم.
من مدينة الرحمة اتجاه ليساسفة 5 ركاب 13 درهم
من الحي المحمدي اتجاه مركز المدينة 5 ركاب 7 دراهم.
من أولفى في اتجاه مركز المدينة 5 ركاب 10دراهم.
من أولفا في اتجاه مرس سلطان 5 ركاب 10 دراهم.
من مركز المدينة اتجاه مدينة الرحمة 5 ركاب 20 درهم.
من مرس سلطان اتجاه مدينة الرحمة 5 ركاب 20 درهم
هل هؤولاء لديهم حس بالمواطنة.قاليك اصنفو ضمن الصفوف الامامية نعم صحيح في سرقة المواطن
هناك خطوط اوصلوا فيها الزيادة إلى 100٪ كخط مديونة وسباتة كان ب7 دراهم فأصبح ب 15 دراهم… وخط مديونة تيط مليل كان ب 6 دراهم صار ب 10 دراهم. وهناك نماذج كثيرة. لكن هذا كله بسبب غياب القانون. فلو كان هناك قانون صارم فإن اي تبليغ ضد هؤلاء الجشعون يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وتطبيق القانون في حقه..