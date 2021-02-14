أصغر متزوجَين في الجديدة

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تعليقات الزوار9
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هاد الناس كاي شجعو على زواج الصغر، او كلو مشاكل عيت العقل عمرو كاينضج قيل 30 اش تقول على نصف 15 .. المحاكم عامرا غي بالمراهقين.. ماتشجعو حد على زواج الصغر.. خليو ولادكم ايقراو او يخدمو او يفهمو الدنيا، عاد ايفكر ايكم الدين
ويبقى الحلال الطريق السليم لعيش حياة أفضل درس للشباب الدين ينتظرون الشقة والسيارة ليكتمل زواجهم .
انجاز رائع سيوصلنا دون شك لمنافسة الدول المتقدمة
الله اكمل بالخير انتهى الكلام.
السلام عليكم وبارك الله لكم في زواجكم ..(تزوجوا فقراء يغنيكم الله من فضله ) وإدا رزقتم بأطفال فلا تخشون الفقر( نحن نرزقكم واياهم ،والعاقبة لتقوي ) كل شيء بتفصيل في كتاب الله …الحلال الحلال يا شباب .. وانصح بالزواج في الشباب كما جاء في الحديث الطويل سبعة يظلهم الله يوم القيامة ،يوم لا ظل الا ظله ومنهم (شاب نشاء في رحمة الله …….. ) (من أراد منكم اباء فاليتزوج …)صدق رسول الله (ص) ..والف وبروك وعليكم بالتقوى ؟
ألف مبروك كن الشباب المغربي عملو بحال هاد الجوج.
كن كلشي غادي ااعرف المسؤولية ديال الحياة و كلشي غادي اعيش بخير واحمد الله.
بارك لكما و بارك عليكما و جمع بينكما في خير : يا ولدي الزواج ليس بهذه الطريقة تعارف و صداقة هذا يسمى حراما و ما بني على الحرام فهو فايد فان كنتما تجهلان هذا الأمر فهذا من قلة تربية الآباء و الا ما سمحوا بهذا لكن التوبة ان كانت صادقة فالله يتولى السرائر لكن ما ستر الله عليكما فاستره و لا تجاهر فتؤخذ مرتين فليس منا من ليس لديه ماضي مظلم ، ثم مسالة العمر الان لن تظهر الا مع مرور الزمن آنذاك سيظهر صدقها من كذبها فالزواج ميثاق و عهد تصونه المودة و القرب من الله اولا ، نصيحة اخيرة ابتعدوا عن وسائل التواصل فهي دمرت الكثير من البيوت و حافظ على زوجتك و شجعها في الدراسة ، هي الان في ذمتك فابتعد عن كل ما سيجعلها تفقد الثقة فيك فالأنثى تحب الأمان اكثر في الرجل و ليس الديكور ، و الحجاب الحجاب فهو يصونها .
ليس في عاداتنا عيد الحب،
إنه عيد المسؤولية و مصارعة حياة جديدة
بالرفاء والبنين.
فين غتكملوا الدراسة ديالكم….واش في السوربون او اكسفورد او جورج واشنطن او في معهد الطبخ….السن ديالكم راه باقين خصكوم تقراوا…..