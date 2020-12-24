أطباء مستشفى سلا يدقون ناقوس الخطر بشأن حجم وفيات كورونا ‎

أطباء مستشفى سلا يدقون ناقوس الخطر بشأن حجم وفيات كورونا ‎
و.م.ع
الخميس 24 دجنبر 2020 - 08:00

وضع حرج يعيشه المواطنون والأطر الصحية بسلا، حيث يعيش أكبر مستشفى بالمدينة، يقصده أكبر عدد من السكان على مستوى البلاد، مشاكل عدة جعلت الأطباء يبرئون ذمتهم من توالي حالات الوفيات بسبب كوفيد 19.

ويتعلق الأمر بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا، حيث اضطر الأطباء المكلفون بأقسام العزل “كوفيد 19” إلى الاحتجاج وإبراء ذمتهم من الوفيات المسجلة، وتدهور حالة المرضى، ما يعزى إلى عدد من الأسباب اللوجستيكية، حسب شكواهم.

رشيد العلمي، طبيب أمراض القلب والشرايين بالمستشفى، قال إن تزايد عدد الوفيات راجع بالأساس إلى أن المكان لا يتوفر إلا على الأوكسجين، “وهو ما يصبح غير كاف في بعض الحالات، ويتطلب تدخلات أخرى”.

المختص ذاته، وفي حديث مع هسبريس، تحدث عن ثلاثة تجهيزات رئيسية للتدخل “لا يتوفر عليها المستشفى ولا يجدها الأطباء لإنقاذ حياة مرضاهم”، منها جهاز يعطي الأوكسجين بكمية كبيرة، وزاد: “هي “أجهزة لا نتوفر عليها ونبقى عاجزين أمام هؤلاء المرضى”.

كما قال العلمي إن من ضمن الإشكالات الأخرى التي يعيشها المستشفى قلة أسرة الإنعاش، مردفا: “رغم كون التصريحات الرسمية تفيد بوجود 31 سريرا، إلا أنه لا يوجد سوى 11 سريرا لاستقبال ساكنة سلا التي تتجاوز المليون”.

وتابع المتحدث ذاته: “نجد أنفسنا أمام مرضى يتوفون بسبب النقص الحاد في الأوكسجين، ونضطر للتفكير في بدائل”، وزاد: “الأجهزة متوفرة ولكنها مغلق عليها في المستودعات، ويجب تفعيلها”، مؤكدا أن قسم الإنعاش “مملوء عن آخره”.

وتتكرر شهادات المصابين بكوفيد 19 التي تنتقد طريقة التعامل معهم بالمصالح الاستشفائية، وعلى رأسها مستشفى مولاي عبد الله بسلا، وجهة آلاف المصابين بالمدينة وضواحيها.

واشتكى عدد من المواطنين من ظروف الاستقبال بالمكان المخصص لانتظار الإحالة على الكشف السريري، مؤكدين أنه “لا تتوفر فيه ظروف الاستقبال والانتظار الذي يطول لساعات قبل إجراء الفحوصات”.

وليس فقط المرضى من ينتقدون الأوضاع داخل هذا المستشفى، بل الممرضون أيضا والأطر الطبية والصحية، الذين يشتكون قلة وسائل الوقاية والتعقيم، وعدم توفر أدنى شروط العمل.

الأطر الصحية بسلا الأوكسجين مستشفى مولاي عبد الله وفيات كورونا

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‫تعليقات الزوار

15
  • marjan
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 08:12

    مدينة سلا مهمشة من جميع الميادين قلة مستشفيات مقارنة بالرباط الدار البيضاء طنجة كترة الاحياء الصفيح مداس العليا شبه منعدمة لاحول ولاقوة الا بالله حزب العدالة و التنمية لم يفي بوعده اتجاه المدينة ومواطنيها …..

    6
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  • احمد
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 08:14

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الاجهزة موجودة لكن سادين عليهم علاش حتى لين اوا غير سدوه كله واهنيو راسكم.

    4
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  • يوسف
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 08:14

    إلى متى تبقى العاصمة هي مركز القرار ألم يحن بعد إعطاء الجهات صلاحياتها الكاملة

    3
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  • مغربي
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 08:15

    إوا حادكين غير في التطبيع باز لوجوهكم ….. لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم

    -6
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  • salimrmaf
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 08:19

    عدد الوفيات لبس بسبب كورونا ولكن بسبب القتل جراء الاهمال والفاهم يفهم

    0
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  • Houssa
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 08:29

    حسن تدبير اللوجستيك نعم. ولكن خزنه والمستشفى في حاجة اليه يعد اجراما في حق المواطنين. يستوجب ردعا للمستهترين بصحة المغاربة

    4
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  • amrani
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 08:32

    صحيح ما جاء في المقال،وخصوصا الاكتضاض ونقص في الاطر التمريضية والاجهزة وغياب النظافة
    علي الدولة ان تتحرك قبل الوصول الى الكارثة.

    4
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  • رمزي
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 08:35

    لو تحولت القضية للبحت المعمق من طرف الفرقة الوطنية لتحولت الامور للأحسن لان التفتيشية التابعة لوزارة الصحة لاتقوم بمهامها

    7
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  • الخميس
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 08:35

    وزاد: “الأجهزة متوفرة ولكنها مغلق عليها في المستودعات” دبا ماشي خرجان العقل هدا لمن مخبيين داك لماطريال ؟؟ واش لهاد درجة رخاصينا عندهم ؟؟

    5
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  • معربي
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 08:47

    حشومة حنا ف2020 اجهزة طبية التي يحتاجوها الاطر الطبية للعمل لا يجدوناها..والطامة الاكبر إنا سلا من أكبر المدن المغربية..فما بالك بالمدن والقرى البعيدة والصغيرة

    4
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  • ABDOU
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 09:01

    وغير زيدوا صبروا مابقى والو ويبدأ التلقيح او نتهناو باذن الله من هاذ الوباء…..
    شكرا خاص لجميع الأطر الطبية….هاذ المجهود كله سوف يشهد له التاريخ

    0
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  • مراكشي
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 09:06

    ربما نحن طبقة بوزبال من الأفضل لبعض الجهات ان ننقرض

    0
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  • محمد بوزيد
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 09:12

    شكرا لك اخي الدكتور على صراحتك

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  • عمار لط
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 09:12

    حشومة وعار .هادشي ديال الصحة باقي مباغي يتقاد .والفلوس كتمشي غير فالخوة الخاوي

    0
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  • فاطمة
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 09:14

    أنا وحدة من الناس اللي الأب ديالي توفى ف همستشفى مولي عبد الله.بسبب قلة العناية.

    0
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