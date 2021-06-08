أطباء يراسلون الحكومة لتجنب "إغلاق العيادات"

دعت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص الأمين العام للحكومة إلى إعادة النظر في مرسوم تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات، لتجنيب مجموعة من الأطباء إغلاق عياداتهم.
جاء هذا في رسالة من التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص إلى الأمين العام للحكومة، “بمناسبة تصويت مجلس الحكومة على مرسوم تطبيق القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض والقانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بأطباء القطاع الخاص”.
ومع حديث التنسيقية عن كون الهدف الأسمى من تنزيل هذين القانونين، هو “تطبيق التصور الملكي السامي لتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين المغاربة بغية النهوض بالجانب الاجتماعي باعتباره رافعة أساسية للتنمية المتوازنة، ومدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية التي يبتغيها عاهل البلاد لجميع أطياف الشعب المغربي”، ذكرت أيضا بأن تعميم الحماية الاجتماعية اعتبر منذ تصويت البرلمان على القانونين، “ثورة ملكية جديدة” تصادف “ثورة ملكية أخرى تتعلق بإعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية على ضوء النواقص التي ظهرت خلال أزمة الكوفيد”.
إلا أن التنسيقية استدركت قائلة: “فوجئنا بأن المجلس الحكومي وهو يصادق على المرسوم التطبيقي المتعلق بأطباء القطاع الخاص، تجاهل خصوصيات القطاع ولم يأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين ممتهني المهنة الطبية، حيث حمّل الأطباء العامين ما لا طاقة لهم به حين أقر أن المساهمة الشهرية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تُبنى على دخل جزافي حدده المرسوم في أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور”، علما أن هذا “يتجاوز بكثير ما يستطيع تحمله السواد الأعظم من الأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص”.
وأضافت التنسيقية أن “روح القانونين المذكورين والهدف من تنزيلهما يتماشيان مع التصور الملكي السامي لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية”، لكن “ما اعتمده المجلس الحكومي ينسلخ تماما عن ما هو كائن بأرض الواقع، مع ما يعنيه ذلك من عدم قابلية للتطبيق”.
واسترسلت شارحة: “سيؤدي هذا لعكس النتيجة المنتظرة وسيدفع عشرات بل مئات الأطباء العامين الخواص إلى إغلاق عياداتهم لعدم استطاعتهم أداء قيمة المساهمة الإجبارية، التي ستنضاف للعبء الاجتماعي والجبائي المفروض عليهم، وبالتالي تسريح عشرات بل ومئات المستخدمين وحرمانهم وأسرهم من الحماية الاجتماعية، ما سيتناقض والهدف من المشروع الملكي الطموح.”
واستحضرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص كون الدستور المغربي حينما نص في مادتيه 39 و40 على أن الجميع “مجبر على تحمل التكاليف العمومية وكذا تكاليف تنمية البلاد”، رهن الأمر بأن يتم ذلك وفق “ما يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها كلٌ على قدر استطاعته”، وهو شرط دستوري ترى التنسيقية أن المرسوم التطبيقي قد تجاهله حين اعتبر أن “طبيبا عاما بالقطاع الخاص يشتغل منذ ستة أشهر قادر على أن يساهم بمثل ما يساهم به زميله الذي يشتغل منذ عشرين سنة، بل وبقيمة تتجاوز ما يساهم به مهنيون صحيون آخرون نص مرسوم تطبيقي يخصهم على دخل جزافي لا يتجاوز 2.75 ضعف الحد الأدنى من الأجور”.
وبصفته “الجهة المخول لها قانونا تنفيذ السياسة الحكومية فيما يتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية ومراجعتها على نحو يجعلها تساير التطور وتستجيب لمتطلبات الواقع”، توجهت التنسيقية الوطنية للأطباء العامين في القطاع الخاص إلى الأمين العام للحكومة مسجلة “عدم قابلية المرسوم المذكور للتطبيق نظرا لانسلاخه تماما عن إكراهات الواقع”.
وبصفة الأمين العام للحكومة أيضا “الجهة المخول لها قانونا القيام بدراسة جميع مشاريع القوانين والأنظمة للتحقق من مطابقتها لأحكام الدستور”، فإن التنسيقية تعتبر أن “إجبار السواد الأعظم من الأطباء العامين بالقطاع الخاص على تحمل ما يتجاوز الوسائل التي يتوفرون عليها، والدفع بأن الجميع له نفس الإمكانيات، هو ضرب صريح في منطوق المادتين 39 و40 من الدستور المغربي.”
سلام واش هاد الاطباء لي راسلو رئيس الحكومه محشموش
اربعة ٱضعاف الحد الادنى للاجور يحققها الطبيب في يومين ٱو ثلاثة على الاكثر !!!!!!!!
ههههه داخلنا عليكم بالله واش ماكاتحشموش .كالك يحملون مالا طاقة لهم به .السيد كادخل عندو 2دقايق كايكولك 200 درهم .وجاتو المساهمة فالدخل الجزافي الذي يفوق الحد الادنى للاجور بزاف .وهو كايدخل الحد الادنى فنص نهار
…..تُبنى على دخل جزافي حدده المرسوم في أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور”، علما أن هذا “يتجاوز بكثير ما يستطيع تحمله السواد الأعظم من الأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص”.
هههههههه، الضحك على الذقون!!!!!!
كفى، كفى، قيمة هاذه المساهمة يجمعها الطبيب في يوم واحظ فقط، بل هناك من يجمعها في أقل من يوم تمل. لا أعرف لماذا الموظفون فقط، هم اللدين يدفعون المستحقات عن آخرها طوعا وكرها؟؟؟؟
ملي تاطلب منكوم مديرية الضرائب التصريح بالدخل تاتغشو . ملي فرضو عليكم دابا ضريبة جزافية مابغيتوش. الكل يعرف أن الأطباء تايربحو زبالا دالفلوس. باراكا من الجوع وساهمو فالتغطية الاجتماعيه ديال المغاربة
أطباء القطاع الخاص ليسوا سواسية لذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم وضعهم في نفس الخانة وأن يؤدوا نفس القدر بخصوص التغطية الإجتماعية و إلا فإن مبدأ التضامن يتم خرقه… المستفيد الأول من الفورفي هم أصحاب الدخل العالي الذين يجب أن يؤدوا أكثر من الأطباء حديثي التخرج و من هم في وضعية صعبة أو أقل رفاهية من دونهم
أكثر من يستفيد من الريع والفساد… واكل اموال المواطنين ومص دماءهم بلا شفقة ولارحمة هم اصحاب المصحات الخاصة مع الاسف هم لايعرفون لاشفقة ولارحمة وهذا يعرفه الجميع اتمنى ان يعرف المشروع الجديد طريقه الى الوجود وجعل حد لهذا الريع وان كنت اشك في ذلك.
الصيادلة و أطباء القطاع الخاص يعزفون دائما نفس الموال . الشكوى و الشكوى ثم الشكوى . عندما تزور عيادتهم بعد أخد الموعد تجدها مكتظة عن آخرها أضعف الايمان 200 درهم للفحص زائد سوائر صور الاشعاعية و الراديو و التخطيط . و منهم من يوجهك الى مختبرات معينة للتحاليل.و يكنشون لك أدوية لشركات تدفع عمولات و اسفار مقابل رفع مبيعاتها. يجربون فيك ما يملكون من آلات اشتروها بقروض ريوية من أجل مساعدتهم على أداء أقساطها . أقول لكم اتقوا الله راه الدنيا فانية و كلشي ميت الصحيح و السقيم الغني و الفقير
بقاو فيا مساكن هاد الاطباء غدي إتشردو. الملاحظ في هاد البلاد كلشي باغي إعيش غا بوحدو
تسريح عشرات بل ومئات المستخدمين.ههههه.طبيب عام يستقبل كمعدل يومي 20 مريض ويفرض مبلغ ب 150 او 200 درهم اي محصلة شهرية ب 100 الف درهم…أما الاختصاصي اترك لكم الحساب..لو كنت مسؤول لاغرقت المستشفيات بالأطباء الصنيين والكوبيين اكثر كفاءة وأقل الكلفة
رآه التجار هم كاين لي عندو 6 أولاد غيخلص 100 درهم فالشهر ويشد 1000 درهم فلوس الدراري التجار كلشي كيديروه بالربح
غيدفع 100 درهم .وبعد أسبوع غيردوها ليه ب 1000درهم.
هاذا غير عادل غيخويوا الصندوق وفي الأخير يقولو زيدوا على الأطباء والموظفين. هذا منكر.
العديد من الاوراش الملكية لم يكتب لها النجاح او اهدافها كانت محدودة للغاية و اليوم نتحدث عن ولادة قيصرية جديدة بل و مستعجلة منها المساهمة الاجبارية على العديد من المهن الحرة و بشكل متباين و واضح لم يأخد بعين الإعتبار المساوات بين جميع المغاربة اغنياءهم و فقراءهم كل هذا اللغط من اجل إصلاح ورش الصحة و الولوج الي خدماته منذ مدة طويلة و الحكومات المغربية المتعاقبة كانت تتافف او تقاوم اي إصلاح للصحة العمومية و تركت السواد الاعظم من المغاربة وجها لوجه مع لوبي القطاع الخاص و سماسرته و اليوم تفتت العبقرية من جديد لحلب مزيد من السيولات المالية و الكذب من جديد عن المغاربة و نقول نريد مساوات في الاقتطاعات برسم ثابت بين جميع المغاربة اما شهريا او سنويا و إقرار نسبة زيادة محدودة في جميع الأدوية و استخلاصها كمكس جزافي للنهوض باوضاع الصحة نهضة حقيقية.
كيف يعقل أن يمثل الطبيب العام بالقطاع الخاص من لايتوفر على قاعدة حقيقية، فما بالك أن يوقع باسمها و يقر “توافقات” مجحفة في حقه ؟؟؟
قمة العبث.
ما بني على باطل فهو باطل
التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص وحدها تمثلني
والله اشفق على جزارين عفوا اطباء بلدنا. سمعة سيئة وفي الحضيض لدى المواطن وجشع وزايدين فيه بهكذا مراسلات للحكومة استجداء نقصوا لينا. شويا ديال النخوة وعزة النفس سيدي الطبيب. هل تعلم انني كموظف ولو خارج الاطار بالوظيفة العمومية أؤدي ضريبة على الدخل منذ عشرين سنة وبسومة هي ضعف ما ستؤديه انت بعد تصويت البرلمان. هل انا كموظف اتقاضى اكثر من طبيب بالخاص. وكونوا تحشموا واشتغلوا على انفسكم
المواطن هو لي مغلوب على حالو اما اصحاب المصحات طالعين واكلين نازلين واكلين المواطن كيوقفوه فالباب وهو في حالة مزرية ويتفاوضون معه عن الاداء مع العلم انه يؤدي مستحقات الصندوق بلا ما نهضرو على المواطن الضعيف …. اين هي الانسانية في دولة الاسلام ياحسرة …. كونوا تحشموا وخليو الدولة تخدم وانتوما بغيتونا نبقاو فهاد الغابة وكل نهار كتفتارسونا.
الحد الادنى للاجور بالمغرب هو 3000 درهم، فهل هناك طبيب واحد في المغرب لا يحصل على 12000 درهم في الشهر؟؟ اغلب الاطباء يحصلون على اكثر من عشرين زبون في اليوم بمعدل 100 درهم للزبون وهذا اقل توقع اي ان اقل طبيب يحصل على الفي درهم يوميا اي 14000 درهم اسبوعيا اي 56 الف درهم شهريا. يدفع الفي درهم للسيدة التي تستقبل الزبناء و ثلاثة الى اربعة آلاف درهم للكراء مع حوالي 2000 درهم مصاريف اخرى. اي اقل طبيب يحصل على اكثر من 45 الف درهم شهريا. انه الجشع بعينه
هل هذه النقابة مكتحشمش ؟ هل المغاربة غبيون لتصديقهم، واش 1000 درهم على الأكثر، كل المساهمات متضمنة، سوف تنقص من دخل الطبيب شيء ؟ ههههه الخواص ألفوا ملأ حساباتهم البنكية يوميا دون مراعات مصالح مستخدميهم الذين أغلبهم لا يتقاضى حتى السميك. لا حول ولا قوة الا بالله. جلالة الملك يريد الإصلاح دون الضرر بمصالح أحد، لكن البعض لا يريد التغيير، بل يقاومه. لابد أن تشكل الدولة لجن تمحيص للمداخيل الحقيقية لهؤلاء المشتكين. وتوقفهم عند حدهم بالأرقام الواقعية. آنذاك سينكشفون ويدعنون للسياسة المولوية.
من حسنات تعميم التغطية الصحية ان cnss سوف تقوم بحساب مداخيل هد الاطباء الخواص وديك الساعة نشوفوهم حتى هما واش يصرح للمريض بكامل التسعيرة ولا يعملو النوار ويقول للمريض دفع 200 درهم ونسجل 120 رك ستعوض ب 120 مهما سجلت ليك هههههههه !!!!!!.
اطباء يتهربون من اداء الضرائب الواجبة رغم أن مداخيلهم اضعفهم في ثلاثة ايام تتجاوز مدخول موظف حاصل على الاجازة. واش ما كايحشموش هادو اصحاب المراسلة.
اللهم لا شماتة.الطبيب العام والدي قضى ايامه الدراسية في كد واجتهاد حتى تخرج ولفتح عيادة يؤدي ثمن باهض للكراء وتجهيزها ويؤدي ضريبتين سنويتين للدولة وزيادة على هدا اسرة ووالدين يصرف عليهم كيف له ان يؤدي هدا المبلغ للتامين في حين ان منهم من يستقبل مريضين في اليوم رغم انه يزاول مهنته لسنين.وحتى ادا اضطر لاغلاق عيادته فما هو البديل.
اعجب لجل التعاليق المغرضة و الحاقدة على الطليب التي تتحدث و بكل تقة في النفس و كانهم قامو بجرد لمداخيل كل العيدات انطلاقا من تجربتهم مع عيادة او اثنتين .الواقع هنا و للنفوس المريضة التي تغطي الشمس بالغربال ان دخل الطبيب العام بالقطاع الخاص اصبح جد محدود بل و بالكاد يكفي لتغطية مصاريف العيادة و الضىراءب و نحسبها بالورقة و القلم :
تمن الكراؤ: يتراوح ما بين 4000دم و 7000دم في المدن حتى ولو كان العقار خربة لانك في نظر الكاري طبيب والة لتحصيل المال
الكاتبة: 2800 دم زائد 700دم cnss
Consomable: 2000dh
ضريبة la patente السنوية :ما بين 8000دم و 15000 حسب السومة الكراءية
ضريبة النظافة التي اصبح الكاري يفرضها على الطبيب حتى يكريك محله:4000دم و 7000دم حسب السومة الكراءية ايضا
الضريبة على الدخل:38 في المئة
التامين على العيادة:2000دم شهريا
هذا و النهار المخير كيشوف فيه الطبيب 5 ديال المرضى بعد 7 سنواة من الممارسة المهنية وذالك راجع لكثرة العيدات نظرا لعزوف الاطباء عن الالتحاق بالقطاع العام وهذا حقهم لانه اصبح مقبرة للكفاءات ومفرقا للاسر و يجي واحد يحل فمو على الطبيب الذي امضى كل شبابه في الدرا
و الله العظيم هؤلاء الاطباء لا ضمير لهم الا المال .اقل ولجد منهم يربح مليونا واحدا في اليوم الواحد .مادا يريدون .اما الجراحون فحدت و لا حرج هناك من يربح خمسة ملايين في اليوم