أطباء يوصون بـ"حجر صحي شامل" وفوريّ بألمانيا

في ضوء ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا مجددا، طالب أطباء وحدات العناية المركزة في ألمانيا بالعودة الفورية إلى الحجر الصحي الشامل.

وقال المدير العلمي لسجل بيانات أسرة الرعاية المركزة في ألمانيا، كريستيان كاراجيانيديس، اليوم الاثنين في تصريحات لإذاعة “برلين-براندنبورغ: “من البيانات التي لدينا ونراها الآن، ومع انتشار متحور كورونا البريطاني، ندعو بشدة إلى الدخول في إغلاق مرة أخرى على الفور لمنع موجة ثالثة قوية”.

وأعرب كاراجيانيديس عن أمله الشديد في أن تقوم الولايات بتطبيق ما يسمى “مكبح الطوارئ”، الذي تم الاتفاق عليه عندما يصل عدد الإصابات في منطقة ما إلى مئة إصابة لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع.

حدير بالذكر الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت على العودة إلى “الحجر الصحي الشامل” إذا وصل عدد الإصابات الجديدة في منطقة ما إلى المعدل السابق ذكره.

وقال كاراجيانيديس: “إذا لم يتم ذلك سنرى 5 آلاف و6 آلاف مريض في وحدات العناية المركزة مرة أخرى … سنصل بسرعة كبيرة إلى زيادة المصابين مرة أخرى طالما أننا نمنح الفيروس الفرصة للقيام بذلك الآن”.

وزاد الخبير نفسه: “لن نكسب الكثير إذا فتحنا المجال العام خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، لأننا سنصل إلى مستوى عالٍ من الإصابات بسرعة كبيرة، وبذلك تتضاعف صعوبة خفضها مرة أخرى”.

وأكد كاراجيانيديس أهمية تلقيح أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 و60 عاما بسرعة كبيرة، موضحا أن ذلك سيساهم في خفض عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض خطيرة عند الإصابة بكورونا.

وذكر المسؤول، الذي يعمل طبيبا في مستشفى متخصص في أمراض الرئة في كولونيا، أن الضغط على وحدات العناية المركزة لا يزال مرتفعا للغاية، دون انقطاع ويتزايد الآن مجددا، مشيرا إلى أن تكثيف اختبارات كورونا قد يساهم في الكشف عما يتراوح بين 50 و60% من حالات الإصابة.