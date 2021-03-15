أطباء يوصون بـ"حجر صحي شامل" وفوريّ بألمانيا

أطباء يوصون بـ"حجر صحي شامل" وفوريّ بألمانيا
صورة: أرشيف
الإثنين 15 مارس 2021 - 11:01

في ضوء ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا مجددا، طالب أطباء وحدات العناية المركزة في ألمانيا بالعودة الفورية إلى الحجر الصحي الشامل.

وقال المدير العلمي لسجل بيانات أسرة الرعاية المركزة في ألمانيا، كريستيان كاراجيانيديس، اليوم الاثنين في تصريحات لإذاعة “برلين-براندنبورغ: “من البيانات التي لدينا ونراها الآن، ومع انتشار متحور كورونا البريطاني، ندعو بشدة إلى الدخول في إغلاق مرة أخرى على الفور لمنع موجة ثالثة قوية”.

وأعرب كاراجيانيديس عن أمله الشديد في أن تقوم الولايات بتطبيق ما يسمى “مكبح الطوارئ”، الذي تم الاتفاق عليه عندما يصل عدد الإصابات في منطقة ما إلى مئة إصابة لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع.

حدير بالذكر الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت على العودة إلى “الحجر الصحي الشامل” إذا وصل عدد الإصابات الجديدة في منطقة ما إلى المعدل السابق ذكره.

وقال كاراجيانيديس: “إذا لم يتم ذلك سنرى 5 آلاف و6 آلاف مريض في وحدات العناية المركزة مرة أخرى … سنصل بسرعة كبيرة إلى زيادة المصابين مرة أخرى طالما أننا نمنح الفيروس الفرصة للقيام بذلك الآن”.

وزاد الخبير نفسه: “لن نكسب الكثير إذا فتحنا المجال العام خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، لأننا سنصل إلى مستوى عالٍ من الإصابات بسرعة كبيرة، وبذلك تتضاعف صعوبة خفضها مرة أخرى”.

وأكد كاراجيانيديس أهمية تلقيح أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 و60 عاما بسرعة كبيرة، موضحا أن ذلك سيساهم في خفض عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض خطيرة عند الإصابة بكورونا.

وذكر المسؤول، الذي يعمل طبيبا في مستشفى متخصص في أمراض الرئة في كولونيا، أن الضغط على وحدات العناية المركزة لا يزال مرتفعا للغاية، دون انقطاع ويتزايد الآن مجددا، مشيرا إلى أن تكثيف اختبارات كورونا قد يساهم في الكشف عما يتراوح بين 50 و60% من حالات الإصابة.

ألمانيا الحجر الصحي الشامل العناية المركزة فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

5
  • وجدي
    الإثنين 15 مارس 2021 - 11:15

    وهذه رسالة صريحة للعدميين الذين ينزعجون عندما تمدد الحكومة من إجراءات الطوارئ الصحية.فالوضع الوبائي العالمي عاد إلى وضعية القلق وبالتالي وجب فرض الحجر الصحي ببلادنا أسوة بالدول المتقدمة.وطبعا مع دعم الفئات المعوزة الهشة بتعويض شهري إلى حين انفراج الأزمة من جديد.وطبعا ترشيد النفقات وتقليص رواتب الموظفين الذين يفوق راتبهم 7000درهم في هذه الآونة الحرجة.

    -25
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  • مقيم بالمانيا
    الإثنين 15 مارس 2021 - 11:21

    خاص الأمان يطلبوا العفو من الشرفة
    حكوا علينا بزاف

    -19
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  • الصادق
    الإثنين 15 مارس 2021 - 11:26

    السلام عليكم
    السؤال الدي وجب طرحه: إلى متى؟
    الإغلاق ثم الإغلاق فالإغلاق… لنا الله.
    اتركوا الناس يعيشون يومهم، كفى حكرة على الفقراء والمساكين، أما الأغنياء فلا يهمهم الحجر.

    9
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  • افاروق
    الإثنين 15 مارس 2021 - 11:32

    يعني وجدوا راسكم لرمضان مكاين خروج بعد المغرب
    تيفصلوا على قياسهم

    4
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  • بريندين
    الإثنين 15 مارس 2021 - 11:35

    ويستمر الفيلم المرعب “كورونا” إلى متى ؟؟الله أعلم

    4
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