أطر الصحة تدشن حملة التلقيح ضد "كورونا" بوزان‬

انطلقت رسميا بالمركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة وزان، مساء الخميس، عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد لفائدة جنود الصفوف الأمامية من الأطر الصحية والتمريضية.

واستفادت الأطر الصحية التابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم وزان من الجرعة الأولى من اللقاح البريطاني” أسترازينيكا”، ضمن مجموعة أولية تضمنت 10 أفراد من مختلف الفئات الإدارية والطبية والتمريضية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور مصطفى عادل، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بوزان، إن هذه المبادرة تأتي تفاعلا مع الحملة الوطنية للتلقيح التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس من أجل محاربة فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور ذاته، في تصريح لهسبريس، أن هذه الخطوة تحمل دلالة رمزية تهدف إلى طمأنة الساكنة والمواطنين بخصوص سلامة اللقاح وخلوه من أي مضاعفات، مشيرا إلى استفادة مجموعة أولية من رجال ونساء قطاع الصحة من مختلف الفئات الطبية والتمريضية والإدارية.

وأكد المسؤول الإقليمي لوزارة الصحة أنه من المنتظر أن تنطلق الحملة من أجل الانفتاح على باقي جنود الصف الأمامي من مختلف المصالح الخارجية والأشخاص الذين يصل عمرهم إلى 75 سنة فما فوق.

من جانبه عبر الدكتور محمد قدادة، مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان، عن استعداد الأطر الصحية وتجندها وانخراطها التام لإنجاح العملية الوطنية للتلقيح ضد جائحة وباء كورونا والوصول إلى المناعة والتحصين الجماعي، وبالتالي العودة إلى الحياة الطبيعية.

من جانبه أكد الدكتور هشام وقاس، وهو طبيب عام، أن عملية تلقي الجرعة الأولى مرت في ظروف جيدة وآمنة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية، من غسل الأيدي وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، إلى حين الوصول إلى المناعة الجماعية.

جدير بالذكر أن إقليم وزان حصل على حوالي 6500 جرعة من اللقاح البريطاني “أسترازينيكا”، موجهة كمرحلة أولية إلى جنود الصف الأمامي من مختلف القطاعات الصحية والأمنية والتربوية والأشخاص المسنين والفئات الهشة.