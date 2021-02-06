أطر صحية بتاونات تشتكي من رداءة وجبات

أعربت مجموعة من الأُطر الصحة المنخرطة في الحملة الوطنية للتلقيح عن عدم رضاها عن الوجبات الغذائية التي تقدم لها هذه الأيام.

وكشفت المنظمة الديمقراطية للصحة، عبر مكتبها الإقليمي بتاونات، في رسالة موجهة إلى المسؤول عن قطاع الصحة بالإقليم المذكور، أن مجموعة من الأطر قدمت شكايات حول رداءة الوجبات المقدمة لها، وغيابها في أحيان أخرى.

وحسب الرسالة الموجهة إلى المندوب الإقليمي للصحة، توصلت جريدة هـسبريس بنسخة منها، فإن المنظمة الديمقراطية للصحة أكدت على وجوب حل مشكل جودة الوجبات الغذائية المخصصة للأطر الصحية المشاركة في حملة التلقيح الوطنية ضد “كوفيد- 19”.

ودعت الهيئة النقابية ذاتها المسؤول الإقليمي عن القطاع إلى “اتخاذ المتعين لتصحيح هذه الوضعية، خاصة أن المنخرطين في هذه الحملة يقدمون تضحيات كبيرة ويشتغلون حتى في نهاية الأسبوع لأوقات متأخرة من أجل إنجاح هذه المحطة الهامة لبلادنا”.

في المقابل، أوضح المندوب الإقليمي للصحة بتاونات أن شكاية بعض الأطر في بداية الحملة جاءت لكون الإقليم شاسع، وبالتالي كانت هناك صعوبة في تدبير هذه العملية.

وأكد المندوب ذاته، في تصريحه لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أن الوضع الآن صار متجاوزا. وأضاف “قمنا بإبرام عقد مع أحد الممونين، الذي سيعمل على توزيع التغذية وإيصالها إلى مختلف الأطر على مدار الإقليم”، مشيرا إلى أن “الممون سيعمل على توصيل التغذية إليهم في مناطق مختلفة من الإقليم، وإذا كانت هناك شكايات حول الجودة سنتدخل لديه لتحسينها لكونه يتقاضى مبلغا ماليا عن ذلك”.

كما أكد المسؤول ذاته أن المندوبية الإقليمية بتاونات لا يمكنها إلا أن تكون مع الأطر الصحية، التي قدمت تضحيات كبيرة خلال فترة الجائحة، وما زالت تواصل مجهوداتها.

وتابع قائلا إن “قلب المندوبية مع الموظف الذي قدم وما زال يقدم الكثير، وبالتالي فإن أي شيء يقلق راحته سنكون بجانبه، وإذا كانت هناك أي مشاكل في التغذية سنعمل على حلها”.