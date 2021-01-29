أطر صحية بتنغير تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تم، بوقت متأخر من مساء الخميس، بالمركز الصحي أيت إعلا بالجماعة الترابية تودغى السفلى، إقليم تنغير، إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تلقت أطر صحية من البالغين أكثر من 40 سنة الجرعة الأولى من اللقاح الذي توصل به المغرب من الهند.

وتم تلقيح الأطر الصحية بمدينة تنغير ونواحيها بالجرعة الأولى من لقاح “أسترازينيكا” البريطاني، الذي تم صنعه بالهند، في انتظار تلقيح رجال ونساء السلطة والأمن الذين تفوق أعمارهم 45 سنة، والمواطنين الذين تفوق أعمارهم 75 سنة.

وبعد تلقي الملك محمد السادس الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، أشرف المندوب الإقليمي للصحة بإقليم تنغير على إطلاق حملة التلقيح الوطنية إقليميا، التي استفادت منها الأطر الصحية؛ فيما ستهم ستة مراكز ابتداء من غد الجمعة، لفائدة رجال السلطة والأجهزة الأمنية والمسنين.