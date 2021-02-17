أطر صحية تحتج على عدم صرف "منحة كوفيد"

التأم عشرات الأطر الصحية زوال أمس للاحتجاج أمام مقر مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا على عدم صرف تعويضات كوفيد 19.

الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها المنظمة الديمقراطية للصحة انتقد المشاركون فيها ما أسموه “تعثر وعجز مديرية المركز عن تمكين العاملين بالمؤسسات الاستشفائية التابعة لها من الاستفادة من هذه المستحقات، أسوة بنظرائهم بالمؤسسات الاستشفائية بأقاليم المملكة”.

وقال الحبيب كروم، الإطار النقابي ورئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض، إن الوقفة جاءت “احتجاجا وتنديدا بمماطلة وتقاعس مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا عن الاستجابة للملف المطلبي وعدم صرف منح كورونا للمشتغلين بمصحة كوفيد 19”.

وتابع كروم ضمن تصريح لهسبريس بأن “هذه المنحة لم يتم صرفها إلى حد الآن رغم توقيع وزيري الصحة والمالية على ورقة تفيد بأحقية استفادة الشغيلة بهذه المراكز منها”، وزاد: “تمت مقابلتها بالمماطلة إلى أن فقدت المنحة قيمتها ونكهتها”.

وأردف المتحدث ذاته: “لنا ملف مطلبي خضنا من أجله وقفة احتجاجية سابقة، إلا أننا وجدنا أن المديرية لا تبالي بالعنصر البشري، وخير دليل أنها منذ أربع سنوات لم تصرف تعويضات عن الحراسة والإلزامية، في حين أن جميع المؤسسات الاستشفائية عبر تراب المملكة تستفيد منها”.

وأضاف الفاعل النقابي ذاته أن “الأطر الصحية مازالت تنتظر الإفراج عن منحة كوفيد 19، بالرغم من هزالتها وعدم رقيها إلى مستوى تطلعاتها”، وتساءل: “ما هي الأسباب الكامنة وراء هذا الفشل والعجز الملحوظين في تدبير ميزانية أو غلاف مالي موجه إلى عدد محدود ومعلوم من العاملين؟ من يتحمل مسؤولية هذا التأخير والمماطلة اللذين لهما آثار بالغة وسيئة على نفوس العاملين الذين سئموا من استمرار الإجهاز على حقوقهم المكتسبة والاستهتار بمصالحهم الإدارية والمادية؟”.