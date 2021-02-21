أطنان من البلاستيك تورط شخصين بمدينة برشيد

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ببرشيد، الأحد، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و45 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج الأكياس البلاستيكية المحظورة ومحاولة الإرشاء.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الأمن الوطني بعاصمة أولاد حريز أوقفت سائق شاحنة على مستوى السد القضائي بمدخل مدينة برشيد، وذلك بعد أن أظهرت عملية المراقبة أن المركبة محملة بستة أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه الثاني الذي كان يرافق السائق، وهو مالك الشحنة من البلاستيك، قام بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لعناصر الأمن، مقابل الامتناع عن حجز السلعة المحظورة وعدم تطبيق الإجراءات القانونية في حقه والسائق.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بإخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل عرضهما على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني في حقهما، كل حسب المنسوب إليه.