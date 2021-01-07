أعداد الحالات الحرجة ووفيات كورونا تتراجع خلال يوم واحد بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1597 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا”، في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ فيما رُصدت 73 خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 93.7 في المائة، وتم تسجيل 27 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 548 حالة إصابة بـ”كوفيد 19″، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ منها 432 حالة بالدار البيضاء، و26 بالنواصر، و13 ببرشيد، و9 بسطات، و18 بالمحمدية، و37 بالجديدة، و3 ببن سليمان ،و10 بمديونة.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة، فعرفت 356 حالة؛ منها 182 بطنجة أصيلة، و63 بتطوان، و43 بالحسيمة، و13 بشفشاون، و26 بالعرائش، و19 بالمضيق الفنيدق، و5 بالفحص أنجرة، و5 بوزان.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 246 حالة؛ منها 45 بالصخيرات تمارة، و89 بسلا، و50 بالقنيطرة، و14 بالرباط، و3 بالخميسات، و14 بسيدي سليمان، و31 بسيدي قاسم.

وسجلت جهة مراكش أسفي 101 حالة؛ منها 50 بمراكش، و21 بالصويرة، و8 بكل من قلعة السراغنة وشيشاوة، وحالتان بالحوز، و7 بآسفي، و5 بالرحامنة.

جهة سوس ماسة أحصت 92 حالة؛ منها 49 بأكادير إداوتنان، و31 بإنزكان أيت ملول، و5 بتزنيت، و7 باشتوكة أيت باها.

كما عرفت جهة الشرق 68 حالة؛ منها 17 بكل من بركان والناظور، و14 حالة بوجدة أنجاد، و8 بجرسيف، و7 بالدريوش، وحالتان بكل من تاوريرت وجرادة، وحالة واحدة بفجيج.

أما جهة فاس مكناس، فأحصت 62 حالة؛ منها 26 بفاس، و9 بتازة، و10 بمكناس، و5 بصفرو، وحالتان بتاونات، و3 بكل من بولمان وإفران، و4 بالحاجب.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 41 حالة؛ منها 5 بميدلت، و19 بالرشيدية، و9 بتنغير، و7 بورزازات، وحالة واحدة بزاكورة.

فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 29 حالة؛ منها 6 ببني ملال، وحالة واحدة بالفقيه بن صالح، و11 بكل من خريبكة وخنيفرة.

كما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 25 حالة؛ منها 16 بالعيون، و3 بكل من السمارة وبوجدور وطرفاية.

وسجلت جهة كلميم واد نون 16 حالة؛ منها 8 بكلميم، و4 بطانطان، و3 بسيدي إفني، وحالة واحدة بآسا الزاك.

أما جهة الداخلة وادي الذهب، فقد سجلت 13 حالة، جميعها بوادي الذهب.