أعراض السكتة الدماغية .. تعرف عليها

شددت الجمعية الألمانية لعلاج السكتة الدماغية على ضرورة استدعاء الإسعاف في حال الاشتباه في الإصابة بسكتة دماغية؛ نظرا لأن كل دقيقة لها ثمنها.

وأوضحت الجمعية أن أعراض الإصابة بسكتة دماغية تتمثل في تدلي زاوية الفم عند الابتسام واضطرابات الكلام واضطرابات الرؤية والدوار والصداع الشديد ومظاهر الشلل.

ويسهم التدخل الطبي السريع في زيادة فرص النجاة والبقاء على قيد الحياة والحد من مخاطر الأضرار المستديمة المترتبة على السكتة الدماغية.

ومن ناحية أخرى أشارت الجمعية إلى أن الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19” المستجد ترفع خطر الإصابة بسكتة دماغية وكذلك خطر الموت بسببها.

وبصفة خاصة يتعين على الأشخاص، الذين أصيبوا بسكتة دماغية من قبل، أن يحموا أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا؛ نظرا لأنهم يندرجون ضمن الفئة، التي يتخذ فيروس كورونا مسارا شديدا لديها.