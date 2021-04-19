أعمال شغب تجر قاصرين إلى التحقيق في كلميم

أعمال شغب تجر قاصرين إلى التحقيق في كلميم
صورة: هسبريس
الإثنين 19 أبريل 2021 - 18:19

أوقفت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية بكلميم، مساء الأحد، 14 شخصا، أغلبهم قاصرون، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا متعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية مقرونة بأعمال شغب.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن المقاطعة الإدارية الثانية بالمجال الحضري للمدينة عاشت على وقع أعمال شغب عمد الضالعون فيها إلى رشق القوات العمومية بالحجارة، وإضرام النار وإحداث الفوضى في الشارع العام.

وأوضحت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة أمرت الضابطة القضائية بالتعامل بحزم مع الواقعة وإخضاع الموقوفين لإجراءات البحث التمهيدي قصد معرفة كافة الظروف والملابسات المحيطة بالقضية وتحديد الجهات الواقفة وراءها، في انتظار تقديمهم أمام القضاء بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

أعمال شغب القوات العمومية المصالح الأمنية كلميم

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‫تعليقات الزوار

2
  • مواطن غيور1
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 18:34

    السلام عليكم
    رجاء لا تتهموا الأطفال فهم في عمر الحيوية والنشاط.
    حاكموا المحكومة التي أرجعت شعبا بكامله قطيعا من الاغنام، بل حياة الأغنام أجمل يوم كامل في حقول وسهول، وتسبح ربها طول النهار.
    ننام لنأكل ونأكل لننام، حتى المساجد لم يعد لنا فيها حق، ما هذه بحياة.

    2
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  • Mockingjay
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 18:43

    هادو مغيكون وراهم غير خونة انفصاليي الداخل بإيعاز من جنرالات الجزائر قصد خلق الفوضى في الصحراء المغربية خصوصا بمناسبة قرب اجتماع مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

    -5
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