أعمال شغب تجر قاصرين إلى التحقيق في كلميم

أوقفت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية بكلميم، مساء الأحد، 14 شخصا، أغلبهم قاصرون، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا متعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية مقرونة بأعمال شغب.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن المقاطعة الإدارية الثانية بالمجال الحضري للمدينة عاشت على وقع أعمال شغب عمد الضالعون فيها إلى رشق القوات العمومية بالحجارة، وإضرام النار وإحداث الفوضى في الشارع العام.

وأوضحت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة أمرت الضابطة القضائية بالتعامل بحزم مع الواقعة وإخضاع الموقوفين لإجراءات البحث التمهيدي قصد معرفة كافة الظروف والملابسات المحيطة بالقضية وتحديد الجهات الواقفة وراءها، في انتظار تقديمهم أمام القضاء بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.