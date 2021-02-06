أعوان "الحراسة الخاصة" يشتكون ساعات العمل الكثيرة والأجور الزهيدة

في وقت يشتكي أعوان شركات الحراسة الخاصة من الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها، وعدم تمتيعهم بحقوقهم الشغلية، قدم محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، معطيات تفيد بأن الشركات العاملة في مجال الحراسة تلتزم بتطبيق القانون المنظم لمجال عملها، وكذا مقتضيات مدونة الشغل.
أمكراز قال في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري، إن مفتشي الشغل يسهرون على مراقبة احترام الشركات المذكورة لمقتضيات مدونة الشغل، ولحقوق الأجراء العاملين لديها.
في المقابل اعتبر يوسف مكوري، الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط، أن مدونة الشغل غير واضحة في ما يتعلق بأعوان الحراسة الخاصة، إذ يشتغلون بدوام 12 ساعة في اليوم، “أي إنهم يعملون يوما ونصف اليوم في اليوم الواحد، وخمسة وأربعين يوما في الشهر، وأغلبهم لا يتقاضون حتى الحدّ الأدنى للأجور”، على حد قوله.
وفي وقت صرح وزير الشغل والإدماج المهني بأن الشركات العاملة في مجال الحراسة الخاصة تحترم مقتضيات مدونة الشغل، قال مكوري، في تصريح لهسبريس: “الشركات التي توفي الأجراء حقوقهم معدودة، وهي استثناء، بينما أغلب الشركات لا تحترم الحد الأدنى للأجر، ولا عدد ساعات العمل القانونية”.
واستطرد الفاعل النقابي: “أكثر من هذا فإن أرباب هذه المقاولات لا يصرحون بأيام العمل الحقيقية للأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ يصرحون فقط بثلاثة عشر يوما. أضف إلى ذلك أن الأجراء لا يستفيدون من العطلة الأسبوعية، ولا من العطلة السنوية أو عطل الأعياد الوطنية، ولا يحصلون على تعويض عن عملهم خلالها”.
وأبرز المتحدث ذاته أن هناك شركات تحترم القانون وتمتّع أجراءها بحقوقهم، ولكنها حالات استثنائية، مضيفا: “يجب أن تضع وزارة الشغل لائحة سوداء تسجَّل فيها أسماء الشركات التي لا تحترم الحد الأدنى للأجر وعدد الساعات القانونية والعطل، فمن غير المقبول أن يعمل هؤلاء الأعوان اثنتي عشرة ساعة في اليوم ويحصلوا على أجر ثماني ساعات فقط”.
وذهب مكوري إلى القول إن أعوان شركات الحراسة وغيرهم من أعوان شركات المناولة، مثل عاملات النظافة، “يشتغلون في ظروف مزرية، ويتعرضون لشتى أنواع العنف الرمزي من طرف المشغّل ومن طرف صاحب الخدمة المتعاقد مع الشركة”، لافتا إلى أن عدد الأعوان العاملين في قطاع الحراسة الخاصة لوحده يزيد عن 170 ألف شخص.
الغريب أن رجال الأمن الخاص أو السيكيرتي هم من يشتغلون بدل الموطنين في بعض الإدارات كمراكز تسجيل السيارات services des mines. .رجل الأمن الخاص يتفقد الملف. .يبدي ملاحظاته. ..المنطق يقتضي أن لا يتدخل نهائيا في الأمور الإدارية. .
صراحة لا افهم دور سيكيريتي في المغرب
فتجده في الابناك او الادارات يستفسر عن كثيرا و يقوم بمهام عديدة و يحمل الصناديق و يجلب القهوة و المأكولات للموظفين ..
و الموظفون جالسون و يقوم هو بعملهم ..
انه الاستغلال من طرف المشغل و المشغل لديه
راه هاد الهم خصو يقاضي، الخدمة 8 ساعات ، باسطة، خليو الناس يدخلوا لمحالاتهم بمعنويات لابأس بها…..
اقسم بالله العظيم أن هذه الشركات تأكل أجور العاملين بها ظلما وعدوانا،وشخصيا أنا الآن موظف عمومي في السابق سنة 2010م عملت شهرين بشركة 4G في فندق سوفتيل ولم اتقاضى اجري وبل واجهت صعوبات حتى تقبل استقالتي وبصعوبة اخذوها مني وسلمت لهم ملابسهم البالية.
عبودية وعمل طويل 14ساعة واجر لا يتعدى أقل أجر شهري،وأوامر فوقية وتحتية وتهديدات ونصب واحتيال وتهم ملفقة.
هذا عن أحسن شركة فمبالك بالشركات الأمن الخاص الأخرى والأقل شهرة.
للاسف الاجير البسيط لايتوفر على ابسط شروط العيش الكريم بسسب عف الاجرة التي لاتكفي حتى لفواتر الكهرباء والماء المواطن يعاني في صمت في هذا البلد الذي اختفت فيه الانسانية
كل ما يمكن قوله الله يعز غير المسلمين لانهم عادلون في احترام قوانين شغيلتها لماذا(كافر عادل خير كن مسلم جاءر) لذلك هم موفقون في حياتهم وينامون وهم مرتاحي البال و شكرا
ياأيه الوزير أكبر مصاصي الدماء هم هده الشركات التي تستعبد العمال في الحراسة وتشغلهم أكتر من 12 ساعة والاجرى لا تتعدى1800 درهم في جميع المراكز الحكومية وأنت أيها الوزير تعرف هده الحقيقة ومعضم الشركات لا تصرح بالضمان الاجتماعي وزد على دالك الضروف المزرية التي يعيشونها في العمل وغياب أبسط الحقوق وهل يخفى عنكم هدا ياوزير يامتحضر يالبتعرف القنون هل تعلم أن في المغرب يوجد عبيد في زمننا هدى ولا حولا ولا قوة الى بالله العضيم
حراس أمن الخاص في جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس يشتغلون 12 ساعة بدون تغطية صحية ولا حد أدنى الأجور عبودية قرن 21