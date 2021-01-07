أصبح إلون ماسك، صاحب شركة “تيسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، الخميس، أغنى أغنياء العالم بفضل ارتفاع سعر أسهم مجموعته في البورصة، بحسب ما ذكرت وكالة “بلومبرغ نيوز”.

ومع الارتفاع الكبير في سعر سهم تيسلا التي يملك 18% منها في البورصة، تجاوز رجل الأعمال البالغ 49 عاماً صاحب مجموعة “أمازون” جيف بيزوس، الذي كان أثرى أثرياء العالم منذ العام 2017.

ويملك إلون ماسك كذلك شركة “سبايس إكس” لتكنولوجيا الفضاء، المتعاقدة مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لإرسال رحلات مأهولة وأخرى لنقل المؤن إلى محطة الفضاء الدولية.

وارتفع سعر سهم “تيسلا” أكثر من سبع مرات خلال 2020، وهو لا يزال يسجل تحسنا كبيرا في بورصة وول ستريت الخميس.

وقدرت ثروة المهندس من أصل جنوبي إفريقي بـ188,5 مليار دولار قبيل افتتاح جلسة البورصة، متجاوزة بـ1,5 مليار دولار ثروة جيف بيزوس، استنادا إلى حسابات وكالة “بلومبرغ” التي تضع تصنيفا بأصحاب المليارات.

والأربعاء، تجاوزت القيمة السوقية لمجموعة “تيسلا” للمرة الأولى عتبة 700 مليار دولار عند الإقفال، مع ارتفاع بنسبة 3% تقريباً في سعر السهم الذي سجّل 755,98 دولاراً.

واقترب سعر السهم عند بداية جلسة الخميس من 800 دولار، بزيادة 5,7%.

وتستفيد “تيسلا” من إقبال المستثمرين على توظيف أموالهم في قطاع السيارات الكهربائية وبسبب تسجيلها أرباحاً على مدى خمسة فصول متتالية، ما سمح بإدراجها في مؤشر “أس أند بي 500” الشهير في دجنبر.

وتبقى مبيعات المجموعة أقلّ بكثير من مبيعات شركات صناعة السيارات التقليدية؛ إذ إنّها باعت فقط 499550 سيارة في العام 2020، بعيداً جداً عن “فولكسفاغن” (11 ميون سيارة في 2019).