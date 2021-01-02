أغنية تجمع الماجد وريدوان للاحتفاء بإمارة دبي‎

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي “دبي للسياحة” عملا فنيا مع بداية السنة، تحتفي من خلاله بمكانة دبي العالمية والإنجازات المحققة، وذلك بالتزامن مع فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

الأغنية التي عنونت بـ “يا سلام يا دبي”، تأتي كثمرة تعاون وشراكة بين “دبي للسياحة” ومجموعة “MBC”، حيث يجمع العمل الفنان الكبير راشد الماجد والمنتج الموسيقي المغربي ريدوان.

وتحتفي أغنية “يا سلام يا دبي”، التي تمَّ بثها على الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي لتصل إلى جمهور واسع في مختلف أنحاء العالم، بمسيرة دبي المتواصلة من الازدهار والتطور.

ويدمج العمل الفني الجديد بين أغنيتين شهيرتين للنجم راشد الماجد، هما أغنية “دبي كوكب آخر” من كلمات أنور المشيري، وألحان أحمد الهرمي، التي صدرت خلال الدورة 25 من مهرجان دبي للتسوّق، وأغنية “دبي دانة الدنيا” من كلمات عارف الخاجة، وألحان خالد ناصر، التي صدرت خلال الدورة الأولى من المهرجان عام 1996.

ويشارك في الفيديو كليب عدد من المشاهير، إلى جانب مجموعة من المؤدين والممثلين. وتظهر في الفيديو أهم معالم دبي المميزة، مثل جميرا النسيم، ومدينة جميرا، ومنطقة دبي التاريخية، وقناة دبي المائية، وكوكا كولا أرينا، ودبي ميراكل جاردن، ومسرح دبي للفنون الرقمية، ولامير، ومطعم سي لا في، والجداف والواجهة البحرية، وبراس مونكي في جزيرة بلوواترز، وذا بييتش، وميناء خور دبي.

عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، قال في تصريح صحافي إن أغنية “يا سلام يا دبي” تجسد التطور الكبير الذي شهدته إمارة دبي على مدار السنوات الماضية، لتصبح اليوم إحدى أهم الوجهات على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الإمارة قد نجحت خلال فترة قياسية في مواكبة اتجاهات سوق السفر العالمي، وحرصت على تطوير قطاع الضيافة باستمرار لتحقق العديد من الإنجازات بفضل مبادراتها، ومقوماتها السياحية، ومعالمها المميزة، وما تقدمه من تجارب استثنائية لزوارها، علاوة على استضافة الفعاليات الناجحة التي تلبي مختلف الأذواق وتجذب الجمهور، سواء من داخل الإمارات أو من خارجها.

وأكد أن دبي تواصل جهودها للترحيب بزوارها بفضل التوجيهات السديدة لقيادتها الرشيدة، والإدارة المتميزة لجائحة “كوفيد-19” من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة ورفاهية سكان وزوار المدينة، وهو ما يأتي دائما في مقدمة أولوياتها، مشددا على أن الإمارة ترحب بضيوفها من كافة أنحاء العالم خلال العام الجديد وسط أجواء آمنة.