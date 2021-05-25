أغنية "شافوني آليز" تجمع الشريف والصنهاجي

طرح الفنان المغربي أسامة الشريف على قناته الرسمية بـ”يوتيوب”، “فيديو كليب” عمله الجديد الذي جمعه والمغني الشعبي سعيد الصنهاجي تحت عنوان “شافوني آليز”.

الأغنية الجديدة التي تم تصويرها على طريقة “الفيديو كليب” بالعاصمة الإسبانية مدريد، من كلمات وألحان محمد المرابط، وتوزيع رضوان كبة، وإخراج رضوان وهبي.

وقال أسامة الشريف في تعليقه على العمل: “الديو الذي جمعني بالفنان الصنهاجي أعتبره تجربة ناجحة في مساري الفنّي. وقد مرت أجواء التصوير في ظروف يطبعها الاحترام والمهنية”.

وعن اختياره تصوير “الفيديو كليب” بإسبانيا، قال المغني المغربي: “نظرا للظروف الصحية التي يمر بها العالم وصعوبة السفر والتنقل، قررنا تصوير الفيديو كليب بمدريد”، وأضاف: “هناك أعمال فنية سيتم طرحها مستقبلا سأصورها بالمغرب، لما يمتاز به بلدنا من تنوع”.

أسامة الطريبق، المعروف بـ”أسامة الشريف”، من مواليد مدينة تطوان، ترعرع وسط عائلة محافظة، وعشق الفن بمختلف أنماطه، إلا أنّ ظروفه المادية والاجتماعية حالت دون احترافه في وقت مبكر، لكنه قرّر رفع التحدي وأسّس استوديو خاصا به، وتعامل مع عدد من الفنانين، من بينهم فاتي جمالي وعادل أصيل.

تجدر الإشارة إلى أنّ أسامة الشريف طرح مؤخرا أغنيتين على طريقة “الفيديو كليب”، هما “ياما زوجيني” و”vida mejor”، ويعتزم طرح ألبوم جديد تعامل فيه مع عدد من الفنانين المغاربة وآخرين من مختلف أنحاء العالم.