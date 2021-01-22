أفريك أنتليجنس: الجزائر ضعيفة في الاتحاد الإفريقي

أفاد موقع “أفريك أنتليجنس”، أمس الخميس، أن الجزائر التي أضحت ضعيفة في منظمة الاتحاد الإفريقي، تحاول تعبئة آخر “أصدقائها” على أمل استعادة مساحات للمناورة بشأن ملف الصحراء، لكن خيبة أملها تبقى كبيرة.
وأوضح الموقع أن “وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، قام بزيارة العواصم القليلة التي لا زالت موالية لجبهة البوليساريو في إفريقيا، على أمل استعادة مساحات للمناورة بشأن ملف الصحراء. وخيبة أملها تبقى كبيرة”.
وحسب “أفريك أنتليجنس”، إذا كان الوزير الجزائري قد نجح في الحصول على نقطتين تحيلان على الصحراء ضمن بلاغ مشترك نشر على إثر زيارته في 12 يناير لبريتوريا، فإن الأمر كان مختلفا في عواصم إفريقية أخرى.
فبعد توقفه ببريتوريا -يضيف الموقع- زار الوزير الجزائري أنغولا يومي 13 و14 يناير، حيث التقى بنظيره تيتي أنطونيو والرئيس جواو لورينسو، “لكن من الواضح أن النبرة لم تكن هي نفسها”، موضحا أنه “لم يرد أي ذكر لقضية الصحراء ضمن البيان الختامي، بينما كانت أنغولا معروفة بتأييدها لـ +البوليساريو+ قبل بضع سنوات”.
وسجل الموقع “غياب الإشارة نفسها لهذا الملف” خلال محطة كينيا من الجولة الإفريقية لرئيس الدبلوماسية الجزائرية.
كما أوضح كيف أن الدبلوماسية المغربية تمكنت من تحقيق اختراق بارع لدى بعض البلدان التي كانت موالية لـ “البوليساريو”، والتي قامت اليوم بتغيير موقفها.
وذكر الموقع بأن هذا هو حال نيجيريا التي “أعادت تموقعها على نحو هادئ نحو نوع من الحياد” في ملف الصحراء، لاسيما على مستوى الاتحاد الإفريقي.
الجزائر قوية فقط على شعبها المغلوب المحكوم من طرف كاهلين عجزة عسكريين وعلى الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف فقط .لو كانت قوية لوصلت الى المحيط منذ اربعة عقود .دولة فاشلة بكل المعايير .
“وسجل الموقع “غياب الإشارة نفسها لهذا الملف” خلال محطة كينيا من الجولة الإفريقية لرئيس الدبلوماسية الجزائرية.”
و لكن وكالة الانباء الجزائرية، كعادتها، لم تغيب الإشارة لهذا الملف.
العالم كله يعلم بأن الجزائر هي الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية و يسخر لها النظام العسكري في كوريا الشرقية كل وسائله نكاية و عداء و حقدا و لفتا لانتباه الجزائريين عن قضاياهم الأساسية.
الجزائر ضعيف في كل شيء اقحمت نفسها في اشياء كبيرة عليها بومدين الحقود اراد ان يظهر نفسه انه احسن من المغرب واحدة لكنه دفع شعبه للاستهزاء به في المحافل الدولية وان اللعب مع الكبار صعب ان يقدروا عليه لا سياسيا ولا عسكريا اما انفتهم سيكون بها عصارة امعاء هم فقط.
الحكام الأفارقة لي عطاهم الفلوس راهم معاه سواء كان مغرب أو جزائر،باختصار فلوس الشعبان تتمشي في الخوا ،في أوروبا فقط فرنسا تساند المغرب والبقية تساند قرار الأمم المتحدة بإجراء إستفتاء
السياسة المغربية سياسة هادئة وحكيمة فمزيدا من الانتصارات انتصرنا في صحرائنا الحبيبة وان شاء الله النصر قريب لنسترد سبتة ومليلية والباقي يأتي من بعد وعاشت المملكة المغربية وسيبقى شعارنا الخالد الله الوطن الملك
وتبقى الجزائر تدفع وتدفع وتدفع وتسعى وراء السراب في انتظار المجهول وفي الأخير يعرضونها للبيع من يشتري ياترى؟
من حكمه رئيس دمية مشلول مقعد اصم و ابكم لخمس سنوات لا يمكن ان يكون إلا ضعيفا… وما زالت المهزلة مستمرة مع دمية أخرى…
مناوراتها أصبت معروفة….. اما على الأرض عسكريا او عند بعض الدول الأفريقية دبلوماسيا لكنهما لاشيء ومن يبني حلمه على الاشيئ فهو لاشيء وتبقى الصحراء مغربية حتى ولو اجتمع الأنس والجن والاحياء والأموات وقضي الأمر.
صراحة هناك نقطة واحدة و مهمة واحدة و فريدة في جدول اعمال العصابة الحاكمة في الجزائر و هي معاكسة المغرب و صرف الملايير في ذلك لشراء الاصوات و تمويل اللوبيات و مختلف مجموعات الضغط في دول مختلفة و ارساء صحافيين و مسؤولين فاسدين و تمويل جيوش من الذباب الالكتروني يعمل ليل نهار دون كلل لترديد الخرافات و الطرهات. و لا ينافس المغرب في اهتمام العصابة العسكرية الامية العميلة لولية نعمتهم ماما ف….سوى الاهتمام باحرار الجزائر النشطين خارج البلاد اما الموجودون ذاخل البلاد فلا يكلفون العصابة الكثير: اختطاف و زج في السجن و تعذيب. و كمثال على ذلك الجزائري المعروف نكاز الذي له ذنب واحد و هو انه ترشح للرئاسيات كمنافس لرئيس العسكر. لكن المغفل تنازل عن جنسيته الفرنسية مما جعله فريسة سهلة و رفع الحرج عن فرنسا.
مدنية ماشي عسكرية
الجزائر تمتلك احتياطيات ضخمة من المحروقات وتستغلها بطريقة رسمية في تجويع وترهيب وقتل وتهجير شعبها ومعاكسة المغرب الذي ساندها حتي نالت الاستقلال. فنزويلا هي واحدة من البلدان التي لديها أكبر احتياطيات في العالم وهي تشبه الجزائر بلدان يفتقران إلى كل شيء.
L’algerie pour son rêve de l’Atlantique a dépensé sans compter, plus de 250 milliards de dollars sont partis en fumée. L’algerie a raté le coche et se dirige droit dans le mur, et ce n’est qu’une question de temps pour que l’algerie fasse faillite, grace/á cause de son régime débile militaire mafiosos… Allah Ghaleb