أفعال إجرامية تطيح بممرض متقاعد في القنيطرة

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة ممرضا متقاعدا، يبلغ من العمر 62 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وترويج المؤثرات العقلية والأدوية الطبية بدون رخصة ومحاولة الإرشاء.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه جرى توقيف المشتبه فيه داخل منزل بحي الشباب بمدينة القنيطرة، وهو متلبس بافتعال جرح بجسد امرأة ورتقه بواسطة “غرز طبية” لاستصدار شهادة طبية مزورة، بغرض الإدلاء بها للعدالة لإثبات مدة وهمية للعجز في قضية زجرية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وذلك قبل أن يحاول تقديم مبلغ مالي لعناصر الشرطة على سبيل الرشوة لتفادي إجراءات توقيفه.
عملية التفتيش المنجزة في سيارة المشتبه فيه، يضيف البلاغ، أسفرت عن حجز شارة وظيفة تخص مستخدمي قطاع الصحة ومبلغ مالي قدره 86 مليون سنتيم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، فيما تم العثور داخل منزله على معدات جراحية ومطبوعات لشواهد طبية و20 علبة من الأدوية المخدرة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
من بإمكانه إصلاح هذه الأمة التي حباها الله بموقع متمييز لكن الشيطان تحكم في النفوس حيث أصبح الوضع يتطلب الصرامة وعلى المسؤولين إنزال ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى ارض الواقع لأن هذا البند هو الذي يحدد معالم الحياة الحميدة لدى الجميع .
ممارسات هذا الشخص قبل تقاعده ربما كانت أخطر… “من شب على شيء شاب عليه”…
بلا شك.. إنه السفاح …. جاء هذا الرجل ليفسد في الأرض.. لا يخاف الله اه و لا العقوبة الأدمية نسأل الله السلامة والعافية
عندو 86 مليون وفي عمرو 62 عام وبدل يمشي يتمتع ويزهى بقى طامع حتى مشى للحبس ومشات الفلوس
كل هذه الجرائم المتنوعة التي قام بها هذا الشخص ولم يكتفي بهذا بل ويبيع المؤترات العقلية كذلك والأدوية المحذورة التي ستخرب عقول الشباب اكثر مما هي مخربة ويقول البعض هنا في تعليقاتهم أن الجرائم التي تقم بها الأنثى أفظع بكثير من جرائم الدكور.ياسلام.هذا هو العدل وإلا فلا
ماخفية كان أعظم….لابد من الضرب من حديد …كل من سولت له نفسه …العبث و التحايل على القانون. كي يكون عبرة للاخرين.
اللهم لطف بعبادك…الا الغش من ملاءكتك أصحاب البدلة البيضاء في مثل الواقعة ، ربي ارنا فيهم خير مكرك وسرع فيهم عذابك .يا خير مجيب ورافع الضر عن عبادك الصالحين. امين امين .
هذا النوع من البشر أخطر بكثير من فيروس كورونا.شياطين الإنس والعياذ بالله.
حسبيا الله ونعم وكيل
62 عام اومازل زايد فيه سبحان الله
الى سمير علق على الموضوع وانت دائما تحشر في تعليقاتك المرأة كأنك الوصي الحيد عن المرأة الصالح وطالح يوجد في كلا الجنسين لا نبرأ احد ولا نظلم احد ارتقي ولا تكون حقود على جنس معين كل شخص له نساء في بيته سواء بناته او زوجته او امه والكل يحب عشيرتة وعائلته
الاحض مرارا ان ضمير الاءنسان المفربي صار لايعمل. اضافة الى حاجز الدين ” الخوف من الله والخوف من يوم الحساب والعقاب” صار كذلك لا يلعب اي دور في سلوك كثير من ابناء المسلمين. هذا قد يكون تفسيره ان المغاربة الذين يقومون باعمال شيطانية، لايؤمنون بالله او لهم شك في هذه العقيدة.
حينما تعمى البصيرة لقلة الايمان وعدم الخوف من الله ..ينزغ بك الشيطان والنفس الامارة للانحراف والشر ..هكدا هو درب من لا يعرف مغزى ماهية الحياة التي خلقنا من اجلها…وتكون عاقبته بالتالي وخيمة …لتنزل عليه عقوبة الدنيا وبعدها الاخرة …
نسال الله القناعة والرضى والهداية للجميع