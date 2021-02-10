"أقراص إكستازي" تورط 3 شبان بمدينة طنجة‎

تمكنت المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة من توقيف ثلاثة أشخاص في العشرينيات من العمر، أحدهم يشكل موضوع بلاغ للبحث لفائدة العائلة من قبل أمن تمارة؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد بلاغ لولاية أمن طنجة بأن توقيف الأشخاص الثلاثة جرى بإحدى نقط المراقبة على متن سيارة أجرة، حيث مكنت عملية التفتيش من ضبط ما مجموعه 113 قرصا مخدرا من نوع إكستازي، فضلا عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في هذه الممنوعات إلى جانب هواتف نقالة.

وجرى الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.