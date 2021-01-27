أقراص طبية خاصة بالإجهاض تجر شابة إلى القضاء

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة على النيابة العامة المختصة، صباح الأربعاء، فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج أدوية أجنبية خاضعة لمبرر الأصل من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت إعلانا على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض للبيع أقراصا طبية مهربة يشتبه في استعمالها في أغراض الإجهاض، مما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المتورطة في هذا النشاط الإجرامي وتوقيفها وبحوزتها 50 وحدة من هذه الأقراص الطبية.

وقد تم إيداع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتها على العدالة صباح اليوم الأربعاء.