أقراص هلوسة تقود الأمن إلى تفكيك عصابة إجرامية

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص، مساء اليوم السبت، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في التهريب، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة والتهريب الدولي لمخدر الإكستازي.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه تم توقيف المشتبه به الرئيسي على متن سيارة خفيفة بأزغنغان ضواحي الناظور، وهو في حالة تلبس بمحاولة تهريب 14.832 قرصا من مخدر الإكستازي، بينما تم توقيف باقي المساهمين، وهما متلبسين بحيازة 2.111 قرصا طبيا مخدرا، ليبلغ مجموع الأقراص المهلوسة المحجوزة في إطار هذه القضية 16.943 قرصا.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد مصدر هذه المؤثرات العقلية والأقراص الطبية المخدرة المحجوزة، فضلا عن توقيف كل المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه الأنشطة الإجرامية.