أقصبي يحذر من "غزو" بنْية التصدير الإسرائيلية للأسواق المغربية

قال نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي المغربي، إن الخطابات السائدة حول المنافع المتوقع أن يجنيها المغرب من علاقاته الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل غير واقعية؛ في ظل التفاوت الكبير بين الاقتصادين الأمريكي والإسرائيلي من جهة، وبين الاقتصاد المغربي من جهة ثانية.
واعتبر أقصبي، في مداخلة ضمن ندوة نظمتها مؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة، مساء الأربعاء، حول “تحديات المشهد الاقتصادي.. والوضع العربي”، أن “الواقع الاقتصادي المغربي لن يؤدي إلى النتائج التي يتم تسويقها، وهذه الصفقة ستكون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على حساب المغرب واقتصاده”.
وعاد المتحدث ذاته إلى اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية سنة 2006، مبرزا أن “المغرب لم يربح شيئا من هذه الاتفاقية بعد مرور خمسة عشر عاما على توقيعها، سواء على صعيد التجارة الخارجية أو الاستثمار. وعلينا أن نبني توقعاتنا المستقبلية على نتائج هذه الاتفاقية لنرى ماذا ينتظرنا مستقبلا”.
الخبير المغربي استدل بالأرقام لتأكيد كلامه، حيث أشار إلى أن المغرب يسجّل، منذ إبرام اتفاقية التبادل الحر، عجزا تجاريا متناميا تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وتضاعف بأكثر من ثلاث مرات، حيث انتقل العجز من 7 مليارات درهم في سنة 2006 إلى 25 مليار درهم سنة 2019.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات، أوضح أقصبي أن الاستثمارات الأمريكية في المغرب ضعيفة جدا، إذ لا تمثل سوى 5 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية في المغرب، بمردود مالي يتراوح ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار سنويا.
الاستنتاج نفسه خلُص إليه أقصبي حين حديثه عما سيجنيه المغرب من علاقاته الاقتصادية مع إسرائيل، بعد سريان تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما، إذ قال إن الاقتصاد المغربي غير قادر على مجاراة نظيره الإسرائيلي، متوقعا أن تكون الحصيلة مشابهة للحصيلة المحققة من اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
أقصبي أوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي ومتطور؛ وهو ما تزكّيه الأرقام المتعلقة بالناتج الداخلي الخام في إسرائيل، حيث ناهز، في سنة 2019، سقف 400 مليار دولار أمريكي، بينما سجل الناتج الداخلي في المغرب 117 مليار دولار.
وأشار إلى أن هناك فرقا شاسعا أيضا على مستوى الدخل الفردي السنوي، حيث يناهز 42 ألف دولار أمريكي؛ فيما لا يتعدى الدخل الفردي السنوي في المغرب 3 آلاف دولار، مضيفا: “هذه الأرقام توضح الفرق بين الإمكانيات الاقتصادية للبلدين”.
وسجل المتحدث ذاته أن بنية الاقتصاد الإسرائيلي متقدمة، ويعتمد ناتجها الداخلي بالأساس على الخدمات، بنسبة أكثر من الثلثين، يليها قطاع الصناعة، ثم الفلاحة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا الحديثة تمثل نصف الصادرات الإسرائيلية.
واستطرد الخبير الاقتصادي المغربي أن بنْية التصدير الإسرائيلية تماثل نظيرتها في البلدان المتقدمة؛ “وهو ما يجعلها في موقع يؤهلهم لغزو السوق المغربية، لأن الاقتصاد المغربي لا يتوفر على إمكانات مماثلة، وعَرضه التصديري ليس محطّ طلب من طرف الاقتصاد الإسرائيلي”.
كما تحذر من الإغتيالات والموت الغامض!!!
الصهاينة مشهوعروفون بالغذر والخيانة كنا أخبرنا رب العزة. تعاملوا بحذر شديد وفي حدود.
el maro ma3a man ahaba, vous seraient avec ceux que vous aimez. le passage des frantieres algerienne prochainement sera avec visa c´est malheuresement impérative.
وزارتنا ذكية بقيادة العلمي، سنستورد اكثر براءات الاختراع ثم نصنع داخليا ولا نستورد البضائع. ان استوردت البضائع فكأنك تمول محو البطالة في البلاد المصدرة. بإختصار وجب على مديرية الضرائب ان تثقل المغاربة المستوردين للبضائع ان تثقلهم بالضرائب حتى يرجعوا الى رشدهم ولا يتبعون ربح المال على حساب بطالة شعبهم
الكل يعرف ما يقوله هذا “الخبير” .لكن اليوم بالنسبة للمغرب الربح الأكبر هو الربح السياسي و الاتي احسن.
إذا لم نشتر من إسرائيل سنشري من فرنسا و إذا لم نشتر من فرنسا سنشري من ألمانيا أو تركيا أو الصين أو اليابان..حلوف كرموس..المشكل اقتصادي داخلي و ليس خارجي..
قبل الاتفاق مع امريكا لم تكن صادراتنا للعم سام تتجاوز 200 مليون دولار في السنة.. لكن اليوم فهي تناهز 2 مليار دولار وبنسبة نمو سنوي.. وكل دول العالم لها عجز مع امريكا باستثناء الصين.. اذن هذه المقاربة ناقصة و تريد معارضة اتفاق سياسي بمبررات اقتصادية.. و هذا استعمال غير نزيه و سياسوي للمعطيات الاقتصادية..
نحن في المغرب يحيط بنا الجنرالات المفلسون من الشرق و موريتانيا الفقيرة من الجنوب و المحيط الاطلسي من الغرب و اسبانيا التي تريدنا داءما افقر منها و تقوت بالاتحاد الاوروبي بعد ان كانت في مستوانا او اقل في السبعينات..
ومع ذلك يا عزيزي يحقق المغرب المعجزات لانه محاصر و يعافر لوحده.. و انا على يقين بانه سيقوم بعمل جيد في المستقبل مع اسراءيل او بدونها.. رغم اننا نرحب بنقل التكنولوجيا و الاستثمارات الاسراءيلية الى المغرب و بعد ذلك لكل حادث حديث.. فالناتج الداخلي لفرنسا اكبر من ناتج اسراءيل.. و مع ذلك ليس لنا عجز تجاري معها.. اذن رؤية الامر من هذه الزاوية ايضا خاطىء.. مع تحياتي..
في زمن تعلو فيه راية المصالح الشخصية فوق كل الرايات في الدول التي اكلتها الرأسمالية ومات فيها الانسان، شيء عادي ان تريد كل دولة راسمالية التهام اسواق الدول الضعيفة والمنهكة اقتصاديا كالمغرب.
شيء عادي ان تبحث اسرائيل عن التهام ما تبقى من اقتصاد المغرب
كما عادي ان تقوم بذلك امريكا
لان هناك من عديمي الوطنية في المغرب يبيعون كل شيء مقابل الدولار مهدوا الطريق
غير انني اقول رغم هذا ربما يكون في صالح المستهلك، اذا كانت تنافسية و خصوصا في سوق السيارات،
اذا ذخلت السيارات الامريكية بقوة سينزل ثمن السيارات،
لا يجب باي حال من الاحوال تكرار نفس الخطأ الاقتصادي الجسيم الدي قامت به الحكومة السابقة في عقد اتفاق للتبادل مع تركيا ، و التي اغرقت الاسواق المغربية بمنتجات مصنعة تسببت في خسائر فادحة للصناعة المغربية التي تتسم بضعف تنافسيتها ، ما اضر بالاقتصاد الوطني .
ومع ذلك المغرب يتوفر على منتوج المقايضة الفسفاط في يومنا هذا من اهم شرايين الفلاحية والصناعية سيرتفع ثمنه وهناك معادن اخرى لا يمكن ل الدول الصناعية الاستغناء عنها كما يجب على المغرب غربلة الصادرات والواردات المهم ان المغرب رابح رابح اذا كان هناك تسيير ذكي
كلام في الصميم هذا ماقلناه وحذرنا منه أن المستفيد الأكبر من هذا التطبيع هو الكيان الصهيوني
ومنتهز الفرص الأمريكي هؤلاء يأخذون الكثير ويعطون القليل حيث سيوجدون لهم سوق في المغرب لتصريف بضاعتهم واسلحتهم.
المشكل انكم فرحين كأنكم وصلتوا القمر او حررتوا سبته ومليله او استعدتم الصحراء
المشوار مازل طويلا هل من عاقل او حكيم يفهم
الله المستعان
كنت أنتظر أن تعطينا البديل أو الطريقة الصحيحة للتعامل اقتصاديا مع الدولتين وحتى مع تركيا التي لم تذكرها حيث الميزان التجاري لصالحها ورغم ذلك فهي لا تساند قضيتنا. .لكن يظهر أنك تضع العصا في العجلة فقط.من أجل رفض التطبيع وبالتالي خسارة اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء.تحياتي
أقصبي نسي بأن المغرب ربح صحرائه اللتي استنفدت كثيرا من الموارد المادية و المعنوية و ذلك أكثر من أربعين سنة.
المغرب الآن سيتغرغ لتنمية شعبه لأن أساس كل دورة أقتصادية هو الاستهلاك المحلي. إسرائيل سنربح معها أكثر من مليون سائح.
انا متفائل بمستقبل المغرب لانه في نظري اول مرة نتخذ قرارات تصب في صالح المغرب مئة بالمئة.
الحمد لله المغرب فرضت عليه حرب إستنزاف طويلة و خرجنا منها منتصرين.
تحية للامة المغربية، عاش محمد السادس .
الله الوطن الملك
اذا استاذنا العزيز المبجل…ماهي توصياتك…..نرجع الى الوراء….ام نبتكر لنجعل الوضع في صالحنا…..هيا قل لنا
مصلحة المغرب أولا و آخرا . كفانا من الشعارات الفرارغة .قضيتنا هي الصحراء المغربية و تنمية بلدنا و تطوير الاقتصاد و جلب الاستثمارات من إسرائيل أو غيرها.