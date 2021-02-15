أقمصة الرجاء الجديدة تثير استنكار أنصار الفريق

أقمصة الرجاء الجديدة تثير استنكار أنصار الفريق
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 15 فبراير 2021 - 23:27

أثارت الأقمصة الجديدة التي ظهر بها لاعبو فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، في المباراة التي جمعتهم أمس الأحد بفريق الاتحاد المنستيري التونسي، غضب أنصار الفريق “الأخضر”.

واستنكر الجمهور “الرجاوي”، عبر منصات التواصل الاجتماعي، جودة قميص فريقه، في المباراة سالفة الذكر المندرجة ضمن ذهاب الدور الـ32 مكرر لكأس الكونفدرالية الإفريقية “كاف”.

ووصف مغردون “رجاويون” أقمصة بطل المغرب بـ”الرديئة”، والتي لا تليق بفريق مرجعي من حجم الرجاء الذي يتوفر على حمولة وثقل كبيرين وطنيا وقاريا وعالميا.

وطالب عشاق “القلعة الخضراء” مسؤولي النادي بإلغاء التعاقد مع الشركة الإيطالية، التي تزود الفريق بالمنتجات والمعدات والأقمصة.

وشددت فئة عريضة من الجماهير “الرجاوية” على ضرورة إنهاء العقد الذي يربط فريقها بالشركة الحالية، والإسراع في التعاقد مع شركة أخرى تحترم تاريخ الرجاء وقاعدته الجماهيرية الكبيرة.

وكان جمهور “النسور” قد طالب، في أكثر من مناسبة، الساهرين على تسيير شؤون الفريق بتحسين جودة أقمصة النادي من لدن المزود الحالي أو إنهاء العلاقة بين الطرفين.

يذكر أن تعاقد نادي الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم مع الشركة الإيطالية المكلفة بصنع ألبسة ومعدات النادي يعود إلى يونيو 2017، في عهد الرئيس السابق سعيد حسبان.

الأقمصة التواصل الاجتماعي الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم

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‫تعليقات الزوار

3
  • خدوه على ماكسي مودا
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 00:00

    الباب الخلفي خاص بصحاب السبور …….

    2
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  • محمد المحمدي
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 00:15

    انا اول واحد يعارض ااتعامل مع اي جهة ايطالية السبب هو انني ضحية لتلاعبات هؤلاء، لم يسددو لي حتى الآن مستحقات عمل قمت به منذ ثلاث سنوات

    2
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  • زوج صادقة
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 00:31

    بغيتوا يصاوبوا ليكم التونيات ديال الكاليتي واش يتصحاب ليكم ريوسكم نتوما هوما بايرن ميونيخ.

    -2
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