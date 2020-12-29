أكاديمية البيضاء تبدأ تكوين مربيات التعليم الأولي

أطلقت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات برنامجا تدريبيا لفائدة المربيات العاملات بأقسام التعليم الأولي، من أجل المساهمة في رفع المستوى البيداغوجي لهذه الفئة المشرفة على تعليم صغار التلاميذ.

وقال عبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، إن هذا البرنامج التدريبي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17؛ لاسيما المشروع الإستراتيجي الأول المتعلق بالارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه.

واعتبر طالب أن برنامج النهوض بالتعليم الأولي بالجهة تسعى من خلاله الأكاديمية الجهوية إلى تحقيق المساواة والإلزامية في ولوج مؤسسات التربية والتكوين، لاسيما في الأوساط القروية والمناطق التي تعاني من الخصاص.

من جهته، قال إبراهيم الباعمراني، رئيس الجمعية المغربية لدعم التعليم الأولي والتربية غير النظامية، إن هناك مراكز جهوية على صعيد كل نيابة توفر تكوينات للمربين تحت إشراف مفتشي التعليم التابعين للوزارة الوصية على القطاع.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لدعم التعليم الأولي والتربية غير النظامية، في تصريح لهسبريس، أن هناك توجها من أجل تكثيف الدورات التدريبية لفائدة المربيات، وذلك بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا، التي أثرت بشكل كبير على هذا القطاع.

وأشار الباعمراني، في التصريح ذاته، إلى أن “منهاج التعليم الأولي أصبح موحدا، ما انعكس على المقررات المدرسية، إذ تمت المصادقة على 15 كتابا مدرسيا من طرف وزارة التربية والتعليم، تتسم بكونها ملائمة للمنهاج الموضوع من طرف الجهات الوصية، في وقت أصبح من غير المقبول أن يتم الاشتغال خارج هذه المقررات”.