أكاديمية الشرق توقع عقد نجاعة لترسيخ الحكامة

وقعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق عقد النجاعة برسم سنة 2021، بهدف ترسيخ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويروم عقد نجاعة الأداء برسم سنة 2021، الذي وقعه مدير الأكاديمية الجهوية مع المديرة والمديرين الإقليميين للتربية الوطنية، ترسيخَ منهجية الحكامة وتفعيل المبدأ الدستوري، الذي يقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة والموارد بنجاعة الأداء.

ويأتي عقد نجاعة الأداء في إطار توفير كافة الشروط المنهجية للتفعيل الجهوي لأحكام القانون الإطار 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وتتوخى الأكاديمية الجهوية، خلال هذه السنة، الارتقاء بالتدبير التعاقدي مع المديريات الإقليمية إلى مرحلة التعاقد على أساس مشروع نجاعة الأداء الإقليمي، بهدف تطوير الحكامة وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد معايير الفعالية والنجاعة في الأداء.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مواصلة الارتقاء بالحوار التدبيري، عبر ترسيخ منهجية التدبير التعاقدي بين الأكاديمية والمديريات الإقليمية، التي عملت الأكاديمية على إرسائها عبر التوقيع على ميثاقين للتعاقد الداخلي بين الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها خلال السنتين الماضيتين، إذ خصص الأول لتنفيذ برنامج عمل السنة المالية 2019، والثاني لبرنامج عمل سنة 2020، وتضمن مؤشرات نجاعة الأداء.

وعرف حفل التوقيع، الذي حضره كذلك ممثلو أعضاء المجلس الإداري والمسؤولون بالأكاديمية الجهوية، تقديم كلمة تأطيرية من طرف مدير الأكاديمية، تلتها عروض مفصلة للمديريات الإقليمية، وعرض تركيبي مركز شمل أهم العناصر المرتبطة بالحصيلة ومكونات عقد نجاعة الأداء.

كما تم تسليط الضوء على منهجية التنزيل والأبعاد الموجهة والمؤطرة للاشتغال، وكذا الجدولة الزمنية للعمليات الكبرى وعدة التتبع والمواكبة الميدانية.