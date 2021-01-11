أكاديمية المملكة تكرم الشاعر أدونيس "بأياد أربعة"

أكاديمية المملكة تكرم الشاعر أدونيس "بأياد أربعة"
صورة: أ.ف.ب
الإثنين 11 يناير 2021 - 09:18

في الذكرى الإحدى والتسعين لميلاد الشاعر والناقد البارز أدونيس، عممت أكاديمية المملكة المغربية شريطا مصورا يكرمه.

وعنون هذا المقطع المصور المهدى إلى أدونيس بعنوان “بأياد أربعة”، وشارك فيه الشاعر المغربي البارز محمد بنيس، والتشكيلي المغربي البارز فؤاد بلامين.

ويتوالى في هذا الشريط إلقاء الشاعر بنيس قصيدة، مع تشكيل بلامين لوحة من إبداعه تعرض في نهاية الشريط القصير بتزامن مع آخر أبيات القصيدة.

وسبق لأدونيس أن شارك في ندوة نظمتها أكاديمية المملكة المغربية بالعاصمة الرباط سنة 2019، حول إرث الأكاديمي المغربي الراحل عبد الكبير الخطيبي.

أدونيس أكاديمية المملكة المغربية بأياد أربعة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
قوّة العلاقات المغربية الأمريكية
الأحد 10 يناير 2021 - 16:37 11

قوّة العلاقات المغربية الأمريكية

صوت وصورة
قنصلية واشنطن في الداخلة
الأحد 10 يناير 2021 - 15:12 37

قنصلية واشنطن في الداخلة

صوت وصورة
القصيدة البدوية في جهة الشرق
الأحد 10 يناير 2021 - 14:11 25

القصيدة البدوية في جهة الشرق

صوت وصورة
إنجاز طريق يخلّف استياء بفاس
الأحد 10 يناير 2021 - 12:26 14

إنجاز طريق يخلّف استياء بفاس

صوت وصورة
حرفيو الخشب وأضرار الجائحة
الأحد 10 يناير 2021 - 10:25 3

حرفيو الخشب وأضرار الجائحة

صوت وصورة
بياض الثلج على جبال بني ملال
السبت 9 يناير 2021 - 22:16 3

بياض الثلج على جبال بني ملال