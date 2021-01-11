أكاديمية المملكة تكرم الشاعر أدونيس "بأياد أربعة"

في الذكرى الإحدى والتسعين لميلاد الشاعر والناقد البارز أدونيس، عممت أكاديمية المملكة المغربية شريطا مصورا يكرمه.

وعنون هذا المقطع المصور المهدى إلى أدونيس بعنوان “بأياد أربعة”، وشارك فيه الشاعر المغربي البارز محمد بنيس، والتشكيلي المغربي البارز فؤاد بلامين.

ويتوالى في هذا الشريط إلقاء الشاعر بنيس قصيدة، مع تشكيل بلامين لوحة من إبداعه تعرض في نهاية الشريط القصير بتزامن مع آخر أبيات القصيدة.

وسبق لأدونيس أن شارك في ندوة نظمتها أكاديمية المملكة المغربية بالعاصمة الرباط سنة 2019، حول إرث الأكاديمي المغربي الراحل عبد الكبير الخطيبي.