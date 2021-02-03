أكاديمية جهة بني ملال تجهز 28 مركزا للتلقيح

قالت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة إنها اتخذت، رفقة المديريات الإقليمية التابعة لها، وبتنسيق مع السلطات الترابية والصحية، الإجراءات التنظيمية اللازمة لانطلاق عملية التلقيح في أحسن الظروف، وفي التزام تام بالتدابير الاحترازية الموصى بها للوقاية من تفشي وباء كوفيد-19.

وأوضحت الأكاديمية، في بلاغ لها، أن المرحلة الأولى من عملية التلقيح بالجهة، التي تهم نساء ورجال التعليم البالغين سن 45 سنة فما فوق، انطلقت في أجواء جيدة من التعبئة، وانخراط واسع للفئات المعنية بالاستفادة من الجرعة الأولى من التلقيح.

وورد ضمن البلاغ ذاته أنه تم إحداث مركز للتلقيح بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال، حيث تلقى الموظفون المعنيون العاملون بالمقرات الإدارية للأكاديمية الجهوية والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة الجرعة الأولى من التلقيح، وتهم 75 مستفيدا، فيما تم إحداث 28 مركزا للتلقيح بمختلف المديريات الإقليمية لفائدة 9716 مستفيدا من الأطر التربوية والإدارية بالجهة.

وأوضحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة أن هذه العملية تأتي في سياق الجهود الكبيرة التي يبذلها الملك محمد السادس لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وإعطائه الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، ومن أجل إنجاح هذه المحطة الهامة في مسلسل مواجهة بلادنا للجائحة.