أكاديمية سوس تهتم بالتأطير في الكرة الطائرة

أشرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، محمد جاي منصوري، الخميس بمركز التكوين المستمر محمد الزرقطوني، على افتتاح أشغال دورة تكوينية في التدريب والتحكيم الرياضي في الكرة الطائرة لفائدة أستاذات وأساتذة التربية البدنية والرياضة المدرسية بالجهة.

وفي كلمته خلال هذا الموعد، الذي ينظم بتنسيق بين الفرع الجهوي للجامعة الملكية للرياضة المدرسية بأكاديمية سوس ماسة والجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة، أكد المسؤول التربوي أهمية مراكز الرياضة والدراسة التي أحدثتها الوزارة كفضاءات لتنمية وتمكين المتعلمين من تطوير مؤهلاتهم الرياضية.

وأشار مدير الأكاديمية إلى “الأهمية التي تحظى بها الرياضة المدرسية ضمن مشاريع مضامين القانون الإطار 51.17، خصوصا المشروع 11 المتعلق بالارتقاء بالرياضة المدرسية”، مبرزا أن جهة سوس ماسة تتوفر حاليا على 43 مركزا رياضيا.

وتميزت الدورة بحضور ممثل عن الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، وممثل عن الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة، وأعضاء عن الفرع الجهوي للرياضة المدرسية، بالإضافة الى مفتشي وأستاذات وأساتذة التربية البدنية بمختلف المديريات التابعة للأكاديمية.

كما سيعمل فريق تقني يترأسه الخبير الأمريكي Jay Van Vark وثلاثة أطر وطنية لها خبرات عالية في مجال الكرة الطائرة، طيلة أيام 8 و9 و10 أبريل الجاري، على تأطير المستفيدين في مجال التدريب والتحكيم.