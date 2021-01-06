أكبر بنك أمريكي يتوقع ارتفاع سعر العملة الرقمية "بيتكوين" إلى 146 ألف دولار

اعتبر البنك الدولي الأمريكي “جي بي مورغان تشيس” أن عملة “بيتكوين” الافتراضية لها القدرة على الوصول إلى 146 ألف دولار على المدى الطويل، لأنها تتنافس مع الذهب كعملة بديلة.

وقد كتب الاستراتيجيون بقيادة نيكولاوس بانيجيرتزوجلو في مقال لهم: “يجب أن ترتفع القيمة السوقية لبيتكوين التي تبلغ حاليا حوالي 575 مليار دولار بمقدار 4.6 مرات-بسعر نظري يبلغ 146 ألف دولار-لمطابقة إجمالي استثمارات القطاع الخاص في الذهب عبر الصناديق المتداولة في البورصة أو السبائك والعملات المعدنية”.

لكن هذه النظرة، يقول المتخصصون في “جي بي مورغان تشيس”، تعتمد على تقلب عملة “بيتكوين” مع تقلبات الذهب لتشجيع المزيد من الاستثمار المؤسسي، وهي عملية ستستغرق بعض الوقت.

وكتب المحللون الاستراتيجيون: “إن استبعاد الذهب كعملة بديلة يدل على ارتفاع كبير لعملة بيتكوين على المدى الطويل”، ومع ذلك، “من غير المرجح أن يحدث تقارب في التقلبات بين بيتكوين والذهب سريعًا، وهو في أذهاننا عملية ستأخذ سنوات، وهذا يعني أن السعر المستهدف النظري لبيتكوين فوق 146 ألف دولار يجب اعتباره هدفًا طويل الأمد، وبالتالي هدفا غير مستدام لهذا العام”.

وتراجعت أشهر عملة رقمية يوم الإثنين المنصرم بنسبة 17٪، وهو أكبر انخفاض منذ مارس الماضي، بعد اختراق 34 ألف دولار لأول مرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنها عادت إلى اختراق 34 ألف دولار مساء أمس.

وتعد التقلبات بمثابة تذكير بالتقلب الشهير لأكبر عملة مشفرة، التي تضاعف سعرها أكثر من أربعة أضعاف خلال العام الماضي.

المزيد من المؤسسات والمستثمرين المشهورين، من Paul Tudor Jones إلى Scott Minerd وStan Druckenmiller، إما بدؤوا في تخصيص الأموال في بتكوين أو قالوا إنهم منفتحون على القيام بذلك. بينما يجادل البعض بأن العملة المشفرة توفر تحوطًا ضد ضعف الدولار ومخاطر التضخم في عالم مليء بالتحفيز المالي والنقدي، ويقول آخرون إن مستثمري التجزئة وصناديق الكم التي تتبع الاتجاه يضخون فقاعة غير مستدامة.

في الوقت الحالي، يرى “جي بي مورغان تشيس” وهو أكبر بنك أمريكي رياحًا معاكسة لأكبر عملة، مع مؤشرات مثل تراكم مراكز المضاربة الطويلة وزيادة في محافظ الاستثمار التي تحتوي على كميات صغيرة من بيتكوين.

وكتب الاستراتيجيون: “لقد أصبحت خلفية التقييم والمركز أكثر صعوبة لبيتكوين في بداية العام الجديد. وعلى الرغم من أننا لا نستطيع استبعاد احتمال انتشار هوس المضاربة الحالي، مما يدفع سعر بيتكوين إلى الأعلى نحو منطقة الإجماع بين 50 ألف دولار و100 ألف دولار، فإننا نعتقد أن مستويات الأسعار هذه ستثبت أنها غير مستدامة”.