أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ118

احتفلت اليابانية “كين تاناكا”، أكبر معمرة في العالم، بعيد ميلادها الـ118 في جنوب غرب اليابان يوم السبت الأخير بـ”فوكوكا”.

ووفق ما جاء في صحيفة “جابان تايمز”، فإن “تاناكا”، المزدادة في 2 يناير 1903، دخلت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، باعتبارها أكبر شخص على قيد الحياة بالعالم في مارس 2019 عن عمر ناهز 116 عاما، علاوة على أنها من بين المعاصرين للروائي العالمي البريطاني جورج أورويل.

كما أنها عادة ما تقضي وقتها في إجراء العمليات الحسابية وألعاب لتقوية ذكائها. زد على هذا أن لديها شهية دائمة لتناول الطعام، فضلا عن كونها تحب تناول الشوكولاتة وشرب الكولا.

تجدر الإشارة إلى أن “تاناكا” احتفلت بعيد ميلادها بمعية سكان آخرين في دار الرعاية للمسنين الذي تعيش فيه حاليا، معبرة عن فرحها باليوم الذي يذكرها بأنها أكبر معمرة، وتطمح إلى بلوغ 120 عاما.