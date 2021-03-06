أكثر من نصف مليون شخص يتلقى الحقنة الثانية من لقاح الجائحة بالمغرب

تلقى أزيد من نصف مليون مغربي ومغربية الحقنة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة، في إحصائيات نشرتها، أن عدد الذين تلقوا الحقنة الأولى يناهز 3,9 ملايين شخص، أما الحقنة الثانية فقد استفاد منها 578.492 شخصا.

وعلى مستوى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فقد سجلت وزارة الصحة في الـ24 ساعة الأخيرة 407 إصابات، ليصل إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء بالمملكة إلى 485974 حالة.

وبخصوص الوفيات، سجل المغرب ثلاث حالات في اليوم الأخير، ليبلغ عدد من لقوا حتفهم جراء “كوفيد-19” 8676 شخصا. أما حالات الإصابة بفيروس كورونا النشطة، فهي في حدود 5379 حالة.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد المتعافين من “كوفيد-19” في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بلغ 509 أشخاص، ليبلغ إجمالي المتعافين 471919 شخصا.

وأجرى المغرب خلال اليوم الأخير 11672 تحليلا مخبريا، ليصل إجمالي التحليلات 5 ملايين و200 ألف.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة بكورونا الجديدة، أفادت وزارة الصحة بأن جهة الدار البيضاء سطات سجلت 258 حالة، منها 224 حالة في الدار البيضاء، و13 في النواصر، و12 في المحمدية، و4 حالات في برشيد، و3 حالات في الجديدة، وحالة واحدة في كل من سطات وبنسليمان.

وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة، تم إحصاء 49 حالة جديدة، منها 23 في طنجة-أصيلة، و12 في العرائش، و7 حالات في الحسيمة، و4 في المضيق الفنيدق، وحالتان في وزان، وحالة واحدة في تطوان.

جهة الشرق سجلت 25 حالة جديدة، منها 20 في وجدة أنكاد، و4 حالات في بركان، وحالة واحدة في تاوريرت.

وعلى مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، أحصت وزارة الصحة 19 حالة جديدة، منها 6 حالات في سلا، و5 في الرباط، و3 في الخميسات، وحالتان في سيدي قاسم، وحالة واحدة في كل الصخيرات والقنيطرة وسيدي سليمان.

جهة بني ملال خنيفرة سجلت 12 حالة جديدة، منها حالة ببني ملال و4 حالات في كل من خنيفرة وأزيلال، و3 في الفقيه بنصالح، فيما عرفت جهة مراكش آسفي 11 حالة جديدة، منها 10 حالات في مراكش، وحالة واحدة في الصويرة.

وفي جهة سوس ماسة أصيب بالفيروس 11 شخصا؛ 8 أشخاص في أكادير إداوتنان، وشخص واحد في كل من إنزكان آيت ملول واشتوكة آيت باها وتيزنيت.

وبجهة العيون الساقية الحمراء سجلت 9 حالات جديدة، منها 8 حالات في العيون، وحالة واحدة في طرفاية، بينما رصدت 7 إصابات جديدة في جهة الداخلة وادي الذهب، سجلت كلها في وادي الذهب.

وفي جهة فاس مكناس، أحصت مصالح وزارة الصحة 4 حالات جديدة، منها حالتان في فاس، وحالة واحدة في كل من صفرو وإفران. وبجهة درعة تافيلالت، سجلت حالتان، في كل من الرشيدية وورززات.