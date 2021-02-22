أكثر من 23 ألف شخص يتلقون الحقنة الثانية من "لقاح كورونا" بالمغرب

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد 2.552.017 شخصا، فيما استفاد 23.667 شخصا من الحقنة الثانية.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 108 أشخاص بعد إجراء 4890 تحليلا مخبريا، وتعافى من “كوفيد-19” 633 مريضا، ورُصدت 5 وفيات جراء الوباء.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 29 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، رفعت العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 423، وبلغت نسبة الفتك 1.8 بالمائة، ونسبة التعافي 96.7 بالمائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 465.297 شخصا.

وتبعا للنشرة اليومية لوزارة الصحة عن الحالة الوبائية ببلادنا، فقد تركزت الوفيات الخمس بكل من الدار البيضاء (حالتان)، والناظور وسلا ومراكش، في حين انخفض معدل ملء أسرة الإنعاش إلى 13.4 بالمائة، وانخفض أيضا مؤشر الإصابة التراكمي اليومي إلى 0.3 بالمائة.

وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي لحالات “كورونا” الجديدة الـ108، فقد سجلت جهة الدار البيضاء سطات 34 حالة، ونالت جهة الشرق 29 حالة، بينما حصدت جهة الرباط سلا القنيطرة 19 حالة، وسجلت جهة سوس ماسة 9 حالات.

وبالنسبة إلى جهة فاس مكناس فقد كان نصيبها 5 حالات، وفق النشرة اليومية لوزارة الصحة التي أشارت إلى إصابة 4 أشخاص بجهة بني ملال خنيفرة، بينما اقتصرت جهة مراكش آسفي على 3 حالات فقط.

كما سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة حالتين فقط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، والحصيلة نفسها سجلت بجهة الداخلة وادي الذهب، بينما عرفت جهة درعة تافيلالت حالة واحدة.