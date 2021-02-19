أكثر من 4800 مغربي يتلقون الجرعة الثانية من اللقاح ضد "كورونا"

شرع المغرب في إعطاء الجرعة الثانية للملقحين ضد فيروس “كورونا” المستجد، حيث وصل عددهم اليوم الجمعة 4867 شخصاً.

وحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح حوالي 2.357.283 شخصا.

وأوردت نشرة “كوفيد-19” اليومية أنه تم تسجيل 448 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في الـ24 ساعة الأخيرة بعد إجراء 9886 تحليلاً، ليصل إجمالي الإصابات 480504 منذ ظهور الوباء.

أما الوفيات المسجلة في الـ24 ساعة الأخيرة، فقد ناهزت 16 حالة؛ فيما وصل المجموع 8540 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من المرض وصل 835 شخصاً في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي المتعافين 463271 شخصاً.

على مستوى الحالات النشطة التي ما زالت تخضع للعلاج فهي في حدود 8693 شخصاً، أما نسبة الفتك فهي في حدود 1.8 في المائة، ونسبة التعافي تبلغ 96.4 في المائة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة، فقد سجلت جهة الدار البيضاء سطات 194 حالة جديدة؛ منها 155 حالة في الدار البيضاء، و19 في المحمدية، و7 في سطات، و5 في مديونة، و3 في كل من الجديدة والنواصر، وحالتان في برشيد.

وفي المرتبة الثانية، سجلت جهة الشرق 66 حالة جديدة؛ منها 24 في وجدة أنكاد، و21 في بركان، و18 في الناظور، وحالة واحدة في كل من تاوريرت وجرسيف والدريوش.

جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 64 حالة جديدة؛ منها 27 في طنجة أصيلة، و17 في المضيق الفنيدق، و10 في الحسيمة، و8 في تطوان، وحالة واحدة في كل من وزان والشاون.

أما جهة الرباط سلا القنيطرة، فأصيب 62 شخصاً بالفيروس؛ منهم 30 في سلا، و12 في القنيطرة، و10 في الصخيرات تمارة، و5 في الرباط، و4 في سيدي قاسم، وحالة واحدة في الخميسات.

وأحصت وزارة الصحة 19 في جهة مراكش آسفي؛ منها 10 في مراكش، و4 في آسفي، و3 في الصويرة، وحالتان في قلعة السراغنة.

وأفادت المعطيات أيضاً بتسجيل 16 حالة جديدة في جهة سوس ماسة؛ منها 7 في أكادير إدا وتنان، و4 في تزنيت، و3 في إنزكان آيت ملول، وحالتان في شتوكة آيت باها.

جهة خنيفرة سجلت 7 حالات جديدة؛ منها 3 في خريبكة، وحالتان في الفقيه بن صالح، وحالة واحدة في كل من خنيفرة وبني ملال.

أما في جهة درعة تافيلالت، فقد سجلت 6 حالات جديدة؛ منها 6 في ميدلت، وحالتان في تنغير.

جهة فاس مكناس رصدت فيها مصالح وزارة الصحة 5 حالات جديدة فقط؛ منها 3 في فاس، وحالة واحدة في كل من مكناس وتازة.

في جهة الداخلة وادي الذهب، أصيب 4 أشخاص بالفيروس على مستوى وادي الذهب. وفي جهة العيون الساقية الحمراء، سجلت 3 حالات في العيون.

وفي جهة كلميم وادي نون، تم رصد إصابتين في كلميم وآسا الزاك.

أما توزيع الوفيات، فكان كالتالي: 5 حالات في الدار البيضاء، وحالتان في كل من وجدة أنكاد وسلا، وحالة واحدة في كل من الناظور والدريوش والقنيطرة ومراكش وتزنيت وخريبكة وورززات.