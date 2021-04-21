"أكواباور" السعودية تنظم قافلة الخير في المغرب

نظمت شركة أكواباور السعودية- فرع المغرب، خلال أيام 16 و17 و19 أبريل الجاري، حملة خيرية تحت رعاية وإشراف سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط، تحت شعار “قافلة الخير”؛ وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.

ووفق بيان صحافي للسفارة، فقد قامت القافلة بتوزيع عدد من القفف الرمضانية تضم المواد الغذائية الرئيسية التي تستهلكها الأسر المغربية خلال هذا الشهر الفضيل بالإضافة إلى بعض المواد الصحية، حيث استفادت من هذه الحملة جمعيات خيرية عديدة في مدن الرباط والدار البيضاء وسلا وفاس ومراكش.

وتأتي هذه الحملة الخيرية، وفق المصدر ذاته، “في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يربط بينهما من وشائج إنسانية عميقة وأواصر تاريخية عريقة، كما تندرج الحملة أيضا ضمن المسؤولية الاجتماعية لشركة أكواباور ـ فرع المغرب”.