"أكواباور" السعودية تنظم قافلة الخير في المغرب

نظمت شركة أكواباور السعودية- فرع المغرب، خلال أيام 16 و17 و19 أبريل الجاري، حملة خيرية تحت رعاية وإشراف سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط، تحت شعار “قافلة الخير”؛ وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.
ووفق بيان صحافي للسفارة، فقد قامت القافلة بتوزيع عدد من القفف الرمضانية تضم المواد الغذائية الرئيسية التي تستهلكها الأسر المغربية خلال هذا الشهر الفضيل بالإضافة إلى بعض المواد الصحية، حيث استفادت من هذه الحملة جمعيات خيرية عديدة في مدن الرباط والدار البيضاء وسلا وفاس ومراكش.
وتأتي هذه الحملة الخيرية، وفق المصدر ذاته، “في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يربط بينهما من وشائج إنسانية عميقة وأواصر تاريخية عريقة، كما تندرج الحملة أيضا ضمن المسؤولية الاجتماعية لشركة أكواباور ـ فرع المغرب”.
الشعوب العربية و الأمازيغية آن الأوان أن نعرف أن قوتنا في توحدنا، المغرب يساعد لبنان بما يستطيع و السعودية تساعد المغرب بما تيتطيع. يا ريت يكون هذا مع جميع دول المنطقة و نصبح مثل الاتحاد الاوروبي.
أعرف أن الحلم مستحيل و لكن دعوني أحلم.
دعم السعودية للمغرب بالبترول و المال و السلاح الأمريكي إبان حروب الرمال هو ما جعلنا ننتصر على العدو الجزائري
هكذا هي المملكة العربية السعودية والإمارات ومملكة البحرين هذه الدول ساندت على الدوام قضية المغاربة الأولى قضية وحدتنا الترابية فاليها منا نحن المغاربة اااحرار كل الاحترام والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده .
كل مبادرة تخفف عن الفقراء وتنفس ولو بعض الشيء عنهم نصفق لها.. خصوصا في ظل هذه الجائحة التي نطلب من الله أن يرفعها عنا
كل يوم نرى تكريس هذا السلوك السلبي وهو جعل الناس يعتمدون على غيرهم وانتظار المساعدات ومد اليد إلى أخذ فتات الآخرين فنشجعهم على التسول والكسل ثم نطلب من غيرنا ان يحترمونا وإذا انتقدونا غضبنا واخذتنا العزة بالاثم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اين الجهة الشرقية من كل هذا. اين فقراء الجهة الشرقية اليسو مغاربة.