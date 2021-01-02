"ألعاب رأس السنة" تتسبب في "مذبحة" للطيور بروما

تناثرت مئات الطيور، التي نفقت، في شوارع روما، بعد وابل من الألعاب النارية غير المرخصة، التي أضاءت السماء ليلة رأس السنة، ووصف نشطاء حقوق الحيوان المشهد بـ”المذبحة”.

وحسب ما ورد بصحيفة “نيويورك بوست”، قالت “لوريدانا ديجليو”، باسم المنظمة الدولية لحماية الحيوانات، لوكالة “أسوشيتيد بريس”، إن الطيور ربما نفقت بسبب الخوف، إذ يمكن للمفرقعات أن تجعلها تصطدم بالنوافذ أو خطوط الكهرباء. مضيفة أنه يمكن أن تموت أيضا بفعل النوبات القلبية.

وأضافت “ديجليو” أن عروض الألعاب النارية العشوائية تظهر، عادة، جروحا على الحيوانات البرية والداجنة كل عام، لذا فرض المسؤولون حظرا على بيع المتفجرات الملونة للاستخدام الشخصي.

كما أطلق سكان العاصمة الإيطالية الألعاب النارية بشكل جماعي، على الرغم من أن السلطات منعت العروض، وفرضت حظر التجوال في المدينة بسبب الجائحة العالمية، إلا أن النتيجة كانت مؤسفة.