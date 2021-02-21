ألفريد هيتشكوك .. مهندس أفلام الرعب وقصص "الصدمة البصرية"

تعتبر روايات الرعب من أكثر الأنواع الأدبية المقبولة على نطاق واسع، بسبب المنبهات العاطفية غير العادية والمكثفة التي تثيرها. المفارقة هي أن الإحساس بالرهبة أو الخوف أو الاشمئزاز أو الرعب مقبول على نطاق واسع من قبل معظم الناس. ولهذا السبب، فإن هذا النوع من العمل الإبداعي يبني الحجج على نهج التعامل مع أسوأ كوابيسنا.

القسوة والوعورة غير العادية وقوى الشر والأحداث المثيرة والشخصيات التي تبرز الخرافات والأساطير التقليدية والمخاوف الناتجة عن السياقات الاجتماعية والثقافية من بين المواضيع الرئيسية في الأسلوب الهيتشكوكي.

ألفريد هيتشكوك أحد أكثر المهندسين المعماريين موهبة في تاريخ الفن السابع في كتابه قصص تتسم بالجزع والخوف الكبير… قصص قادرة على التأثير بسبب الشحنات العاطفية ومشاعر الخوف العميقة التي يشعر بها المتفرج.

تؤدي الروايات المصاغة ببراعة ونقلها إلى السينما تحقيق مهمة إطلاق العنان لمشاعر الخوف الشديدة وإبقاء القارئ كما المتفرج على اطلاع بما قد يحدث في نتائج الحبكات ومساراتها. كما أنها تعيد بطريقة غير عادية إنشاء الأماكن المروعة والمواقف المخيفة، بالإضافة إلى ذلك فهي تحقق توصيفات جسدية ونفسية رائعة للشخصيات المقدمة بكامل قتامتها.

اعتاد هيتشكوك أن تكون للمَشَاهِد السينمائية معان عاطفية.. بمعنى أنها تتسم بالسرد الأولي لوظيفتها ومدى تأثيرها على الجمهور من خلال إثارة مشاعرهم الأساسية (الخوف والرهبة والفضول …) وعدم اللجوء إلى المشاعر الجمالية. وللتغلب على تلك المشاعر الأساسية، اعتقد المخرج بشكل أعمى أنه بحاجة إلى استخدام نوع من اللقطات لكل موقف عاطفي محدد. وبالتالي، تتميز لحظات الذروة العاطفية بمَشَاهِد سينمائية غير عادية (رأسية / مائلة / مشوهة…) مخطط لها لإحداث ضائقة بصرية للمُشَاهِد أو من خلال لقطات قريبة جدًا لإشراك المُشَاهِد في الحدث. من ناحية أخرى، تتميز اللحظات الهادئة بلقطات أفقية “جيدة ” أكثر بكثير، وتأخذ الكاميرا مسافة أكبر من الحدث حيث تكون الصورة أكثر تقليدية مما يسمح المُشَاهِد بالاسترخاء.

ألفريد هيتشكوك عبقري التشويق معروف بأداء لا تشوبه شائبة وإبداع وفن منمق في أعماله. لم يعرف أحد مثله كيفية استخدام العناصر النفسية والجمالية لصناعة صدمة بصرية كبيرة من أجل الوصول إلى الذروة العاطفية.

يمكن القول إن هيتشكوك أحدث ثورة في العديد من جوانب الفن السابع، من خلال مفردات سمعية وبصرية محددة للغاية. ومن أكثر الخصائص لفتًا للنظر لتلك الطريقة الشخصية في صناعة الأفلام، وبشكل أكثر تحديدًا رؤيته الإخراجية في أفلام التشويق. تم تشريح العديد من هذه الخصائص، وهي قراءة أساسية ليس فقط لفهم عمله؛ ولكن هي درس رئيسي في الفن السابع. نعيد سرد بعض السمات الخاصة بسينما هيتشكوك؛ ولكنها، بطبيعة الحال، ليست سوى جزءا من عالمه الواسع والمعقد.

خصائص وسمات سينما هيتشكوك

السينما عرض والجمهور هو المستهدف: كان هذا أحد مبادئه الأساسية، واعتبر هيتشكوك أن أفضل نقد هو أن يجذب الفيلم المتفرجين ويترك أثرا في حياتهم. بالإضافة إلى ذلك هذا هو السبب الذي جعله يهتم دائمًا بعلاقته المباشرة مع المتفرج ويروج لشخصيته الخاصة ويصبح أكثر ارتباطًا بالسينما ويظهر في مقطورات دعائية كما فيلم “الطيور”.

الحجج دائما بسيطة: لم يرغب هيتشكوك في أفلمة تصوير الحجج المعقدة. يعتقد أن التشويق يجب أن يبنى على موارد سردية سمعية بصرية بحتة وليس على مجرد تراكم لأسئلة الحبكة. تتيح القصة البسيطة استخدام العديد من الموارد المرئية التي تشرح وتؤكد العناصر البسيطة التي سيتمكن المُشَاهِد من فهمها بشكل حدسي. بدلاً من ذلك، قد تفلت القصة المعقدة من الفهم الحدسي وتجعل تلك الموارد المرئية عديمة الفائدة؛ مما يؤدي إلى قصف المُشَاهِد بالكثير من المعلومات المتزامنة التي يجب تلخيصها بشكل مصطنع في الحوارات.

الحوارات غير مجدية عمومًا: يعرف هيتشكوك الفيلم الجيد بأنه فيلم يمكنك رؤيته، ويبقى محفورا في بؤبؤ العين. في نظره، يمكنك فهم حبكة الفيلم على نطاق واسع دون الحاجة إلى الاستماع إلى الممثلين وحواراتهم. ويتعين على الشخصيات التعبير عن مشاعرها من خلال التفسير الجسدي والإيماءات للممثلين. تظل الحوارات مجرد ضجيج في الخلفية وعلى أي حال كملاذ أخير لشرح عناصر الحبكة المعقدة، بحيث لا يمكن التعبير عنها من خلال الصورة البسيطة؛ ولكن الحوار يبقى ضروريا في الحبكة. ما تفكر فيه الشخصيات يجب أن نكون قادرين على رؤيته في وجوهها هكذا يتصور المخرج.

الصوت بنفس أهمية الصورة: على الرغم من تدربه طويلا على الأفلام الصامتة وعلى الرغم من ازدرائه الصريح للحوار، فإنه من المفارقات أن هيتشكوك كان أحد رواد استخدام الأصوات والموسيقى ليس كخلفيات خلفية فحسب؛ بل كمصدر لتقديم صورة عاطفية أو كعنصر فعال في مشهد ما أو لتقديم شخصيات لا نراها على الشاشة. مثال مشهور في فيلم “الطيور” عندما يتم حبس الأبطال في منزل، ونعلم أنهم محاطون بالطيور؛ لكننا نعرف ذلك فقط لأننا نسمع تلك الطيور تصدر ضوضاء في الخارج. كما أنه يعمل على التعبير عن مشاعر الشخصيات. في المقابل، يمكن أن يكون الصمت المطلق بنفس أهمية الصوت عند استخدامه في اللحظة المناسبة.

الخطر يحدث في أماكن غير متوقعة: رفض هيتشكوك الكليشيهات النمطية للسينما، واعتاد على وضع الخطر في الأماكن المفتوحة والمضاءة جيدًا حتى في الأماكن المزدحمة وفي وجود أشخاص يمكنهم المساعدة ؛ ولكنهم لسبب أو لآخر لا يفعلون ذلك أبدًا. هذا هو السبب في أنه كان يلجأ إلى الحجج ذات العنصر التآمري، حيث لم يكن طلب مساعدة الشرطة أو الصراخ هو بالضبط أفضل فكرة للنجاة. وفقا لهيتشكوك، في الحياة الواقعية لا يوجد جدول زمني للمصائب والحياة لا تصمم سيناريوهات مرعبة لشيء مرعب يحدث لشخص ما (أي شيء سيء يمكن أن يحدث لأي شخص في أي وقت). الشيء المهم هو أنه يمكننا التقاط الشر، وأن نتمكن من قراءة نوايا التحركات لكل مصدر يمكن أن يأتي منه الشر بشكل مباغت.

يبدو الشرير جيدًا تمامًا: يمكن أن يكون الأشرار في أفلام هيتشكوك هم الأفراد الأكثر احتمالًا، ويكونون في الغالب عاديين في المظهر ومتميزين. يمكن لأي شخص أن يكون الشرير في القصة. كما لجأ إلى تقديم أفراد خطرين لا يعرفون أنهم خطرين مثل ذلك الفتى المخرب الذي حمل صندوقًا غير مدرك أن هناك قنبلة بداخله: لم يكن ذلك الفتى شريرًا تمامًا؛ لكنه كان أداة بريئة يستخدمها الأوغاد من الناحية العملية باعتباره حاملا للخطر. لجأ المخرج أيضًا إلى الأشرار الذين لم نتأكد أبدًا أنهم كانوا على دراية بشرهم أم لا مثل الطيور المزعجة في فيلم “الطيور”. لإبراز الشعور بأن المُشَاهِد لا يعرف أبدًا من هو الشرير ومن الإنسان المتسم بالخير، قدم هيتشكوك شخصيات ثانوية تثير في وقت ما من الفيلم شكوك البطل والجمهور نفسه مما يزيد من الشعور بالحيرة والتوتر. يمكن أن يكون الشرير أي شخص يقف في زاوية ما أو يلقي بنظرة مفاجئة على بطل الفيلم حتى لو كان ذا عبور عرضي.

لا يوجد أبطال بطبيعتهم: لا يوجد في السينما أي أبطال يقاتلون بمفردهم من أجل حب العدالة. في نظره وببساطة، هناك أفراد عاديون يحاولون الخروج من موقف خطير، حيث وجدوا أنفسهم عالقين دون أن يعرفوا حقًا كيف أو لماذا؟. في الوقت نفسه في واحدة من العديد من التقلبات الساخرة في سينما هيتشكوك أولئك الذين يجب أن يتصرفوا مثل الأبطال لا يفعلون ذلك أبدا: رجال الشرطة والسلطات من أي نوع غالبًا ما تكون عديمة الجدوى ولا تساعد عندما يتعلق الأمر بمحاربة الشر الذي يطارد الأبطال.

الكاميرا عين البطل: استخدم هيتشكوك الكاميرا لوضع المُشَاهِد في صلب الحدث، وكان أحد المطورين الرئيسيين لتقنيات الكاميرا الذاتية. تقوم الكاميرا أحيانًا بفحص المساحات كما لو كانت مزروعة في عيون شخص فضولي يتطفل حول مسرح الجريمة؛ وبالتالي تجعل المُشَاهِد يشارك في هذا النوع من الفضول للتحقق مما هو موجود في مكان ما.. في العديد من المناسبات، تطير الكاميرا بحرية كتعبير مباشر عن فضول المُشَاهِد الفطري. وتصبح الكاميرا هي عيون الشخصية الرئيسية ويرى المتفرج مباشرة ما يفكر فيه بطل الفيلم عادةً من خلال لقطة مضادة تتأرجح بين الكائن المرصود ورد فعل البطل. في هذه الحالة، لا يتعلق الأمر بإصابة المتفرج بفضول مجرد؛ ولكن بمخاوف محددة للغاية لبطل الفيلم في مواجهة موقف معين.

الأثر النفسي والعاطفي

كان ألفريد هيتشكوك مفتونًا بالأثر النفسي الذي خلفه الأخوان لوميبر حينما عرضا صورًا متحركة لمن حضروا إحدى الأمسيات عرض فيلم “القطار”. أولئك الذين شاهدوا ذلك بما أنهم لم يعتادوا على هذا النوع من المَشَاهِد غطوا عيونهم بأيديهم قبل التأثير الذي بدا حقيقيا تأثير القطار الذي سيقتحم الغرفة نفسها ليطغى على الحاضرين. بالاختراع نفسه وبلمسة إبداعية، كان هيتشكوك مهووسًا بكيفية إدارة المُشَاهِد ونقله إلى أجوائه واستكشاف الإمكانات التعبيرية والسردية للوسيط السينمائي. لقد استخدم كل الوسائل التي يمكن أن يفكر فيها من تحويل المخرج إلى نجم لدعاية الأفلام وإلى إنشاء المؤثرات البصرية اللازمة لإغراق المُشَاهِد تمامًا فيما كان يشاهده. كان هذا الهوس يتعاظم عنده وبمرور الوقت أصبح واحدًا من أكثر صانعي الأفلام دراسة واستشهادًا وتقليدًا من قبل عدد لا يحصى من المعجبين.

تمكن ألفريد هيتشكوك من استغلال إمكانات السينما المتاحة، وعرف كيف يمكن التلاعب بمشاعر المُشَاهِد وردود أفعاله والعواطف التي تخلق تأثيرات قوية ورجة عميقة في عمليات محاكاة الحد الواقعي مع ما يراه على الشاشة.

يدرك اليوم العديد من المخرجين والدارسين لأفلام هيتشكوك مدى تأثير هذا الإرث الهيتشكوكي في تاريخ السينما الذي عرف كيف يصنع أفضل القصص التي تثير مساحات كبيرة من الرعب ومعها فرجة بحماسة لا تنتهي محملة بالسؤال: كيف فعل هذا؟!.