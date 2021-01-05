ألمانيا تشدد القيود ضد الفيروس إلى 31 يناير

أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل، الأربعاء، أن ألمانيا ستمدد وتشدد إغلاقها الجزئي لمواجهة وباء كوفيد-19، وحضت مواطنيها على الحد من التواصل في ما بينهم بشكل أكبر حتى 31 يناير الجاري.
وستظل غالبية المتاجر غير الغذائية والحانات والمطاعم والمراكز الثقافية وأماكن الترفيه والمدارس مغلقة.
وقالت ميركل، في مؤتمر صحافي، أعقب اجتماعا مع رؤساء المقاطعات الـ16: “علينا أن نحد بشكل أكبر من التواصل الاجتماعي بهدف مكافحة الوباء”.
ههههه كثرة الهم كضحك لقاو اللقاح وكيصدروه وكيشددو القيرد هاذو ذوال عندهم خبرة بالفيروسات واخدين احتياطاتهم فالرجاء اخوتي الكمامة والتباعد هي انجح طريقة لحبس الفيروس خاصة السلالة الجديدة فقدنا حبابنا ونسابنا و واليدينا اللهم ارحمهم واغفر لنا ولهم ولجميع الموتى يارحيم الله الطف بنا
للاسف اغلب المغاربة يحتقرون بعضهم البعض و اي نجاح او امتياز يقللون من شانه اما اذا ما تم اتخاذ اي إجراء فالكل يهلل و يطبل ويندد على هواه.
اليكم ياسادة الدول المتقدمة التي تفوق بلادنا علما و مالا و عمرانا .هاهي تشدد القيود على بلدانها خوفا من هلاكها .اما نحن الدولة النامية او السائرة في طريق النمو .تخرج حناجر سكانها بالتنديد و الشكاوي لو فكرنا فقط في تشديد القيود فما بالك بالاغلاق.
ايها السادة نصيحة لكم كل واحد يدير غير خدمتوا و يصفي نييتو بحول الله سنكون اعلى شانا منهم.
و لاتنسوا الدعاء حتى يتم الفرج ان شاء الله.