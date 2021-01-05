ألمانيا تشدد القيود ضد الفيروس إلى 31 يناير

أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل، الأربعاء، أن ألمانيا ستمدد وتشدد إغلاقها الجزئي لمواجهة وباء كوفيد-19، وحضت مواطنيها على الحد من التواصل في ما بينهم بشكل أكبر حتى 31 يناير الجاري.

وستظل غالبية المتاجر غير الغذائية والحانات والمطاعم والمراكز الثقافية وأماكن الترفيه والمدارس مغلقة.

وقالت ميركل، في مؤتمر صحافي، أعقب اجتماعا مع رؤساء المقاطعات الـ16: “علينا أن نحد بشكل أكبر من التواصل الاجتماعي بهدف مكافحة الوباء”.