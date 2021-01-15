ألمانيا تصل مليوني إصابة بفيروس كورونا المستجد

ألمانيا تصل مليوني إصابة بفيروس كورونا المستجد
صورة: أ.ف.ب
الجمعة 15 يناير 2021 - 12:14

سجّلت ألمانيا أكثر من مليوني إصابة بكوفيد-19 منذ بداية الجائحة، وفق ما أعلن معهد روبرت كوخ للمراقبة الصحية الجمعة فيما دفعت المستشارة الألمانية إلى تشديد “كبير” للقيود للجم انتشار الفيروس.

وأحصت ألمانيا، أكثر الدول تعدادا للسكان في الاتّحاد الأوروبي، 22 ألفاً و368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى مليونين و958.

كذلك سجلت البلاد خلال المدة الزمنية نفسها ألفاً و113 وفاة، ليرتفع بذلك مجموع وفيات كوفيد-19 في البلاد إلى 44 ألفاً و994.

ووصلت البلاد إلى هذه العتبة، فيما دعت ميركل إلى فرض قيود أكبر على الحياة العامة للسيطرة على الوباء.

فخلال اجتماع لكبار المسؤولين في حزبها الخميس قالت ميركل إن بالامكان لجم الفيروس فقط “من خلال تدابير إضافية كبيرة”.

وأعربت عن خشيتها من سلالة الفيروس التي رصدت في بريطانيا في الفترة الأخيرة وتعد أشد عدوى من فيروس كورونا المستجد الأساسي، مشددة على أن المواطنين يجب أن يخفضوا سريعا تواصلهم الاجتماعي مع الآخرين.

وكانت ألمانيا أبلت بلاء حسنا خلال الموجة الأولى من الوباء لكن الموجة الثانية ضربتها في الصميم رغم أنها فرضت إغلاقا جزئيا منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

ألمانيا الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا المستجد مجموع الإصابات

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‫تعليقات الزوار

3
  • سكفاندري
    الجمعة 15 يناير 2021 - 12:18

    الإعلان عن أول لقاح سعودي مضاد لكورونا بانتظار الموافقة لبدء التجارب السريرية. كفو كفو  MBS. والله السياسيين المغاربة “يسقون أمها” كما يقولون في السعودية.

    -13
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  • حقيقة كوفيد ١٩
    الجمعة 15 يناير 2021 - 12:29

    ألمانيا تجاوز عدد المصابين بها إلى مليونين و958 الف مصاب هذا رقم مهول ووصل عدد الوفيات 44994 وفاة رغم تقدم ألمانيا في الميدان الصحي ورغم البنية التحتية التي تتوفر عليها في هذا الشأن ولكن السؤال المطروح كم وصل مبلغ المنحة المسلمة للحكومة الألمانية على هذا العدد المهول المصرح به

    -4
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  • من ألمانيا
    الجمعة 15 يناير 2021 - 12:43

    المسألة مسألة وقت إن شاء الله، ف 35 مليون شخص في العالم أخذوا اللقاح، وفي ألمانيا 840 ألف شخص لقحوا لحد الآن.

    4
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