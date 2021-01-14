ألماني يفقد الرمز السري الخاص بحسابه "بيتكوين"

شارك المبرمج الألماني ستيفان توماس، ويعيش في سان فرانسيسكو وهو أحد عملاء “بيتكوين”، قصته عن عدم قدرته على الوصول إلى الـ7002 عملة “بيتكوين” الخاصة به، والتي تبلغ قيمتها حوالي 240 مليون دولار.

ووفق ما نشر بموقع “نيوز بيتكوين”، فقد قام توماس بتخزين المفتاح الخاص لعملات “بيتكوين” الخاصة به على محرك أقراص ثابت صغير مشفر، يعرف باسم “أيروكي”، وكتب كلمة المرور الخاصة بحسابه على ورقة، ليكتشف بعدها أنه فقد قطعة الورق التي دون فيها كلمة المرور منذ سنوات، بالإضافة إلى أنه جرب 8 محاولات على الجهاز الذي يمنح للمستخدمين 10 تخمينات في حالة الخطأ في إدخال الرمز السري الخاص، قبل أن يستولي على محتوياته ويقوم بتشفيرها إلى الأبد.

وصرح الألماني ذاته بأنه وضع محرك القرص الصلب المشفر “أيروني” الخاص به في مكان آمن، في حال تمكن “المشفرون” من اختراق كلمات المرور المعقدة مستقبلا.