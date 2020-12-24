أمازون تطلق وظيفة المكالمات الجماعية

أطلقت شركة أمازون وظيفة المكالمات الجماعية في الاتصالات الهاتفية الصوتية ومكالمات الفيديو.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن الوظيفة الجديدة تتيح لما يصل إلى 7 أشخاص المشاركة في مكالمة هاتفية صوتية أو بالفيديو باستخدام تجهيزة التحدث الحر، بشرط اقتناء جهاز مزود بالمساعد الصوتي Alexa مثل Echo و Echo Dot و Echo Show.
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