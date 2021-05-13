نور الدين أمرابط: اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين
هسبورت - يوسف العيرجيالخميس 13 ماي 2021 - 23:16
هنأ الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر السعودي لكرة القدم، الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر، اليوم الخميس.
ونشر أمرابط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة له، محتفيا بعيد الفطر.
وأرفق “أسد الأطلس” الصورة بالتعليق التالي: “عيد مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال”.
وفي رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، قال أمرابط في التعليق ذاته: “ولإخواننا في فلسطين اللهم فرج عنهم”.
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عيد مبارك سعيد لأسدنا الصلب والمحارب
اللهم بارك في أَسَدِناَ نور الدين أمرابط و احفظه يارب! إسم على مسمى نون الدين و نور الملاعب؛ مُرَابِطْ الموقف الوطني والإنساني المشرف!تبارك الله عليك و الله إحفظك! و عيد مبارك سعيد
آمين ذلك اظعف الايمان.نتمنى حلا سماويا يحطم اسرائيل كالكوارث الطبيعية.زلزال طوفان
زادك الله نصرا وتألقا، أسد بحق وحقيقي.
التضامن الحقيقي هو ان تضخ المال في صندق دعم القدس الشريف لا ان تختبىء وراء لوحة المفاتيح وتتمنى الاماني على الله.
إلى 5. يقال اللهم استر عيوبنا! البعض يتبجح بها في إسم تعليقه المستعار! المال يجب أن يضخ في المجهود الحربي و الصاروخي! أما مال الصناديق السوداء فهو مشبوه و دوره بروباغاندي فقط!
اعضاء بالخارج كلما ارادوا الملايير يشعلونها و الضحايا هم الابرياء بغزة
هده الايام جهات تبحث عن حرب بين اثيوبيا و مصر