نور الدين أمرابط: اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين

نور الدين أمرابط: اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 13 ماي 2021 - 23:16

هنأ الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر السعودي لكرة القدم، الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر، اليوم الخميس.

ونشر أمرابط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة له، محتفيا بعيد الفطر.

وأرفق “أسد الأطلس” الصورة بالتعليق التالي: “عيد مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال”.

وفي رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، قال أمرابط في التعليق ذاته: “ولإخواننا في فلسطين اللهم فرج عنهم”.

الشعب الفلسطيني النصر السعودي عيد فطر نور الدين أمرابط

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‫تعليقات الزوار

7
  • [email protected]
    الخميس 13 ماي 2021 - 23:30

    عيد مبارك سعيد لأسدنا الصلب والمحارب

    5
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  • مُرَابِطْ الموقف الوطني والإنساني المشرف
    الخميس 13 ماي 2021 - 23:33

    اللهم بارك في أَسَدِناَ نور الدين أمرابط و احفظه يارب! إسم على مسمى نون الدين و نور الملاعب؛ مُرَابِطْ الموقف الوطني والإنساني المشرف!تبارك الله عليك و الله إحفظك! و عيد مبارك سعيد

    2
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  • Abdou
    الخميس 13 ماي 2021 - 23:46

    آمين ذلك اظعف الايمان.نتمنى حلا سماويا يحطم اسرائيل كالكوارث الطبيعية.زلزال طوفان

    6
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  • عمر
    الخميس 13 ماي 2021 - 23:51

    زادك الله نصرا وتألقا، أسد بحق وحقيقي.

    2
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  • ذات الشفاه الغليضة
    الخميس 13 ماي 2021 - 23:51

    التضامن الحقيقي هو ان تضخ المال في صندق دعم القدس الشريف لا ان تختبىء وراء لوحة المفاتيح وتتمنى الاماني على الله.

    -10
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  • المجهود الحربي و الصاروخي و مال الصناديق السوداء
    الجمعة 14 ماي 2021 - 00:03

    إلى 5. يقال اللهم استر عيوبنا! البعض يتبجح بها في إسم تعليقه المستعار! المال يجب أن يضخ في المجهود الحربي و الصاروخي! أما مال الصناديق السوداء فهو مشبوه و دوره بروباغاندي فقط!

    -2
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  • ولد حميدو
    الجمعة 14 ماي 2021 - 00:04

    اعضاء بالخارج كلما ارادوا الملايير يشعلونها و الضحايا هم الابرياء بغزة
    هده الايام جهات تبحث عن حرب بين اثيوبيا و مصر

    2
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