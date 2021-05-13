نور الدين أمرابط: اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين

هنأ الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر السعودي لكرة القدم، الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر، اليوم الخميس.

ونشر أمرابط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة له، محتفيا بعيد الفطر.

وأرفق “أسد الأطلس” الصورة بالتعليق التالي: “عيد مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال”.

وفي رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، قال أمرابط في التعليق ذاته: “ولإخواننا في فلسطين اللهم فرج عنهم”.