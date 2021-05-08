أمرابط يحدد موقفه من تمديد العقد في النصر

حدد الدولي المغربي نور الدين أمرابط، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، موقفه من إمكانية تمديد مقامه مع الفريق “الأصفر” لمواسم كروية قادمة، في حال توصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة الفريق.

وأفادت تقارير إعلامية سعودية بأن إدارة النصر تنتابها رغبة كبيرة في تجديد عقد أمرابط لستة أشهر فقط أو موسم كروي واحد كحد أقصى؛ وهو الأمر الذي تحاول أن تقنع به “الأسد الأطلسي”، الذي يُعد من أبرز المحترفين في الفريق في السنوات الأخيرة.

وحسب المصادر نفسها، فإن رغبة النصر في تجديد عقد أمرابط لهذه المدة فقط تكمن في أن يكون بديلا للأرجنتيني بيتي مارتينيز في صفوف “العالمي” حتى يعود “ابن التانغو” من الإصابة التي تعرض لها هذا الموسم.

وأضافت المصادر ذاتها أن أمرابط غير متحمس لفكرة تجديد عقده لموسم واحد، ويشترط أن يكون التجديد لمدة موسمين؛ وهو ما رفضته إدارة النصر، التي تسعى إلى التعاقد مع لاعبين أجانب جدد بقيمة تقنية أكبر.

وكان النصر السعودي قد تعاقد مع أمرابط صيف سنة 2018؛ وذلك بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم، حيث إن عقده سينتهي مع نهاية الموسم الكروي الحالي، كما أن هناك العديد من الأندية التي تطلب ود اللاعب.

يشار إلى أن الدولي المغربي نور الدين أمرابط، الذي يبلغ من العمر 34 عاما، قد سبق له أن لعب على أعلى مستوى في مجموعة من الدوريات على غرار الدوري الهولندي والإسباني والإنجليزي والتركي، قبل الانتقال إلى الدوري السعودي. كما شارك “الأسد الأطلسي” مع المنتخب الوطني في مجموعة من التظاهرات؛ أبرزها نهائيات كأس العالم الأخيرة بروسيا سنة 2018.