أمرابط يدرس عقدا بقيمة 3 ملايين دولار سنويا

كشفت تقارير صحافية عن تلقي الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر السعودي، عرضا من الريان القطري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، براتب قيمته 3 ملايين دولار.

الريان دخل في مفاوضات رسمية مع أمرابط، حيث تلقى “أسد الأطلس” عرضا للتعاقد معه لمدة موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر براتب سنوي قيمته 3 ملايين دولار.

ووفق المصادر نفسها فإن أمرابط يدرس العرض باهتمام، خاصة بعد تلقيه تحذيرا من المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي، حيث اشترط عليه استمرارية مع الفريق السعودي أو الانتقال إلى أوروبا كي يتم استدعاؤه في المعسكرات المقبلة.

ويريد أمرابط المشاركة مع المنتخب في كأس العالم 2022، وهو الأمر الذي يجبره على التمهل حتى نهاية الموسم من أجل معرفة مستقبله مع ناديه النصر كخيار أول، ولم يرد حتى الآن على العرض القطري، حيث يعتزم الجلوس مع إدارة النصر، بحلول الصيف، من أجل مناقشة التعاقد.

جدير بالذكر أن نور الدين أمرابط تلقى عروضا أخرى من أندية في إسبانيا وهولندا وتركيا وقطر، وقد أكد اللاعب أنه “لا تزال لديه رغبة للعب مع نادي النصر لمدة موسم على الأقل”.

وينتهي عقد أمرابط مع النصر السعودي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر في صفقة انتقال حر، دون العودة إلى إدارة ناديه، مع بداية الموسم المقبل.

وانضم أمرابط إلى صفوف فريقه السعودي الحالي سنة 2018، لمدة ثلاثة أعوام، قادما من واتفورد الإنجليزي ليصبح من العناصر الأساسية بالنادي خلال السنوات الماضية.