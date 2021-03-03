أمرابط يطرق باب العودة إلى "القارة العجوز"

ذكرت تقارير سعودية، الثلاثاء، أن الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر السعودي، سيعود إلى الاحتراف بأوروبا، عند نهاية عقده مع فريقه الحالي يونيو المقبل.

وأكدت التقارير ذاتها أن أمرابط تلقى عرضا من أحد الفرق الإسبانية، للانضمام إليه بدءا من الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى البالغ من العمر 33 عاما موافقته على عرض الفريق الإسباني، لرغبته في العودة إلى “القارة العجوز”، وعدم تطلع النصر إلى تجديد عقد اللاعب، حسب المصادر نفسها.

وسبق لأمرابط اللعب في الديار الإسبانية، حيث دافع عن ألوان ملقا وليغانيس.

وانتقل الدولي المغربي إلى النصر خلال “المركاتو” الصيفي للموسم الرياضي 2019/2018، قادما من واتفورد الإنجليزي.

وبالإضافة إلى ملقا وليغانيس وواتفورد، لعب أمرابط في أوروبا لأندية “بي إس في آيندهوفن” الهولندي والثنائي التركي قيصري سبور وغلطة سراي.