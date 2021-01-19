أمريكا تدعم برنامجا لتدريب الشباب في الداخلة

تطلق جمعية أنوال والسفارة الأميركية في المغرب الدورة الثالثة من برنامج “رواد الغد بالمغرب” في جهة الداخلة وادي الذهب.

وذكر بلاغ صحافي صادر عن الجهتين المنظمتين، توصلت به هسبريس، أن “وراد الغد بالمغرب” هو برنامج تدريبي يهدف إلى دعم جيل المستقبل في المغرب، وتعزيز مهاراته القيادية والتواصلية والابتكارية.

ويسعى البرنامج المذكور إلى مساعدة كل مبدع شغوف يكرس نفسه لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية الملحة.

ويخلق برنامج “رواد الغد بالمغرب” نظرة جديدة إلى عالم الريادة، حيث سيتم اختيار 20 قائداً شاباً من جهة الداخلة وادي الذهب للمشاركة في خمس دورات تدريبية على خمسة أشهر.

وسيتابع المشاركون خلال هذه المدة سلسلة من الدورات التدريبية واللقاءات بغية تنمية مهاراتهم ومعارفهم في مجالات عدة، مثل تطوير المجتمع وتحديد حاجياته، والتفكير المنهجي والابتكار الاجتماعي، والقيادة والتسويق والعلاقات العامة، والتمويل والميزانية والتواصل.

وفي نهاية البرنامج، ستنظم مسابقة الابتكار الاجتماعي، وستتاح للمشاركين فرصة عرض أفكار أمام لجنة التحكيم لاختيار ومكافأة المشاريع ذات الأولوية.

جدير بالذكر أن باب الترشيح لهذا البرنامج سيظل مفتوحاً عبر الشبكات الاجتماعية إلى فاتح فبراير.

يذكر أن جمعية أنوال هي منظمة غير حكومية تأسست سنة 2005 من طرف مجموعة من الشباب، هدفها الرئيسي إلهام القادة الشباب لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية في البلاد ومساعدة المنظمات على تحقيق تأثير اجتماعي استثنائي.