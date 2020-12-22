وقّعت المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقين للتعاون مُوجّهيْن إلى إنعاش الاستثمارات بالمغرب وإفريقيا، خلال زيارة الوفد الأمريكي -الإسرائيلي عالي المستوى.
ويهم الاتفاق الأول، وهو عبارة عن مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المغربية وشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية وقّعها كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون والرئيس المدير العام للشركة الأمريكية آدام سيث بويلر.
وتنص مذكرة التفاهم هاته على تقديم دعم مالي وتقني لمشاريع الاستثمار الخاصة بمبلغ مالي يبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، بالمغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بتنسيق مع شركاء مغاربة.
أما الاتفاق الثاني، الذي وقّعه كل من محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وآدام سيث بويلر، فهو عبارة عن إعلان نوايا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة، ممثلة من طرف شركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية بخصوص المبادرة الأمريكية “ازدهار إفريقيا”.
وتعرب الحكومة المغربية، من خلال إعلان النوايا هذا، عن دعمها للمبادرة الأمريكية “ازدهار إفريقيا”، إذ سيتم افتتاح فرع للوكالة بسفارة الولايات المتحدة بالرباط، من أجل تسهيل ولوج المستثمرين الأمريكيين والتعاون المشترك لصالح إفريقيا.
امريكا رائدة في نشر ثقافة الإستثمار ورائدة في مجال خلق الأسواق القوية فبفضلها تخلصت أوربا من النازية والفاشية واندمجت في اقتصاد قوي مع الولايات المتحدة الأمريكية لذالك مرحبا بأمريكا ألف مرحى .
المغرب هو بوابة أمريكا نحو إفريقيا أو بوابة إفريقيا نحو أمريكا، ومازالت دقات طبول تانزانيا تتردد كما أطلقها ملكنا محمد السادس حفظه الله ورعاه.
الناس تتهضر على التنمية والإزدهار والمشاريع والجزائر تتكلم عن شكارة حليب وأين الرئيس.
خير رد على الأداء والمشركين وهي الاستثمارات المادية الضخمة لاقاليمنا الجنوبية من خلال هاته التوقيعات التي أبرمت مصحوبة بالدعم اللامادي المتمثل في المقولة العربية المشهورة ” القافلة تسير والكلاب تنبح” وكفى
أمريكا تدعم مشاريع استثمارية في المغرب وإفريقيا بـ 3 مليارات دولار اما الجزائر فهي خارج التغطية
سيصبح المغرب كدولة كوريا الجنوبية في إفريقيا، الكل يعرف كيف حولت الولايات المتحدة الأمريكية كوريا الجنوبية من دولة فقيرة الى أحد اكبر النمور في شرق أسيا.
أمريكا العظيمة و المملكة المغربية يدا في يد من أجل مستقبل أفضل.
بدأ الخداع الترامبي ينكشف. كنا نسمع عن 3 ملايير كاستثمارات موجهة للأقاليم الجنوبية! الآن تقتسم بينها و بين 50 دولة! من لم يشتغل بجهده يبقى دائما ضعيفا رهين الإملاءات. الفيلسوف اللغوي البراغماتي الأمريكي أُستين له كتاب بعنوان” هَاوْ تُو دُو ثِينْكْسْ وِيدْ وُورْدْس” أي كيف نصنع الأشياء أو العالم بالكلمات أو الأقوال. نعم يمكن صناعة العالم بالوعود الكاذبة؛ خصوصا مع من لا عهد لهم و لا كلمة! في السياسة الكلمات لا تحمل دائما معانيها. تحمل فقط مصالح السياسي. مع المصالح لا تهم المعاني. لذلك الدساتير و القوانين تصاغ بالشكل الذي تحمل فيه و تحتمل فيه معاني و أوجه متعددة، غامضة و متداخلة! الغاية تبرر الوسيلة؛ الغاية تحدد و تبرر الوعود و الكلمات!
لم يكذب احد معارفي رحمة الله عليه حينما قال لي بالحرف الواحد : شوف اولدي منا ل 2030 اروبا غادي تولي في المغرب غادي يجيو الاروبيون يخدمو عندنا هنا في المغرب : وسخرت منه ضاحكا وقال لي :عقل على الهدرة ديالي اما انا مبقالي والو ونموت.
رحم الله خالد بن الوليد حين قال لا نامت أعين الجبناء .بعض مرضى القلوب يذكرون الجزائر أكثر من ذكرهم الله عزوجل.
أرى وطني محاصراً من قوى الحقد والغدر شرقاَ, والاستعماروالغصب شمالاً وأنا مقتنع بالمثل الذي عندنا ” العود اللي تحكرو, يخور ليك عينك!” منهم من يلقبوننا بالمروك ومنهم من ينعتوننا بالموروس, وفي الأخير ينبعث هذا المغرب الوحش بعقول وسواعد أبنائه وبناته ويسير بثقة وطموح, لا يلتفت إلى البلداء في الشرق, وبورقعة في الشمال. قافلة المغرب إنطلقت, فلتنبح الكلاب متى شاءت!
في تاريخ الدولة العبرية عبر للتحدي, والمرور من المحن, وتقوية الذات والعمل المضني, وإحترام الذكاء لصنع المستقبل. وفي تاريخ الأمة الأمريكية دروس عظام في العصامية والحلم الأمريكي. ومغربنا له, من الحضارة والثقافة والانسانية, ما نعتز به ونجتهد على تطويره ورفع سقف أهدافه.
لنشمر عن سواعدنا وننتقل للسرعة القصوى, ونبني هذا الوطن الجميل ليسعد فيه المغاربة كلهم وبدون إستثناء.
لم أجد عبارة صريحة تفيد بعلاقة المغرب و إسرائيل…..
ماذا ربحنا أو سنربح من هذا.. ؟؟؟؟؟؟
ماذا ستععطينا إسرائيل؟؟؟؟؟؟
à part le tourisme des juifs d’origine marocaine???!!!!
qu’est ce qu’on a signé aujourd’hui?????